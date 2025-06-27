ABD ve Kanada'nın ticaret görüşmeleri sonlandı

Kaynak: AA
ABD ve Kanada'nın ticaret görüşmeleri sonlandı

Kanada ile ticaret görüşmesinden sonra Trump "Önümüzdeki 7 günlük sürede Kanada'ya ABD ile iş yapmak için ödeyecekleri tarifeyi bildireceğiz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Kanada'nın yıllardır ABD çiftçilerine yüzde 400 gümrük vergisi uyguladığını ve bu ülkeyle ticaret yapmanın "çok zor" olduğunu ifade etti.

Trump, Kanada'nın, ABD'li teknoloji şirketlerine dijital hizmet vergisi uygulayacağını öğrendiklerini belirterek, bunun ülkeye "doğrudan ve apaçık bir saldırı" olduğunu savundu.

TÜM GÖRÜŞMELER SONLANDIRILDI

Kanada'nın belki de ticaret görüşmelerinin yürütüldüğü Avrupa Birliği'ni kopyaladığını öne süren Trump, "Bu korkunç vergiye dayanarak, Kanada ile ticaret konusundaki tüm görüşmeleri derhal geçerli olmak üzere sonlandırıyoruz. Önümüzdeki 7 günlük sürede Kanada'ya ABD ile iş yapmak için ödeyecekleri tarifeyi bildireceğiz." ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Hakan Fidan'dan çarpıcı açıklamalar!
Hakan Fidan'dan çarpıcı açıklamalar!
Boks şampiyonu, altın kemeri Sedat Peker'e adadı: Adınızı gururla taşıdım
Boks şampiyonu, altın kemeri Sedat Peker'e adadı: Adınızı gururla taşıdım
Sakarya’daki orman yangını havadan görüntülendi
Sakarya’daki orman yangını havadan görüntülendi
Avcılar'da sokak ortasında iki kişiyi silahla vuran şüpheli yakalandı
Avcılar'da sokak ortasında iki kişiyi silahla vuran şüpheli yakalandı
Adıyaman’da seyir halindeki otomobil alev aldı
Adıyaman’da seyir halindeki otomobil alev aldı