ABD ve Pakistan’dan petrol anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Ticaret anlaşmaları üzerinde çalışmakla çok meşgul olduklarını belirten Trump, şöyle konuştu:

"Hepsi de ABD'yi ‘son derece mutlu’ etmek isteyen pek çok ülkenin lideriyle görüştüm. Öğleden sonra Güney Kore Ticaret Delegasyonu ile görüşeceğim. Güney Kore şu anda yüzde 25 gümrük vergisi uyguluyor, ancak bu vergileri düşürmek için bir teklifleri var. Bu teklifin ne olduğunu duymak isterim" dedi.

Petrol rezervlerini geliştirmek üzere ABD ve Pakistan arasında bir anlaşma imzaladıklarını duyuran Trump, sözlerine şöyle devam etti:

"Pakistan ile devasa petrol rezervlerini geliştirmek üzere birlikte çalışacağımız bir anlaşma imzaladık. Bu ortaklığa liderlik edecek petrol şirketini seçme sürecindeyiz. Kim bilir, belki de bir gün Hindistan'a petrol satarlar."