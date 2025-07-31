ABD ve Pakistan’dan petrol anlaşması

Kaynak: İHA
ABD ve Pakistan’dan petrol anlaşması

ABD Başkanı Trump, Pakistan ile petrol rezervleri hakkında bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Ticaret anlaşmaları üzerinde çalışmakla çok meşgul olduklarını belirten Trump, şöyle konuştu:

"Hepsi de ABD'yi ‘son derece mutlu’ etmek isteyen pek çok ülkenin lideriyle görüştüm. Öğleden sonra Güney Kore Ticaret Delegasyonu ile görüşeceğim. Güney Kore şu anda yüzde 25 gümrük vergisi uyguluyor, ancak bu vergileri düşürmek için bir teklifleri var. Bu teklifin ne olduğunu duymak isterim" dedi.

Petrol rezervlerini geliştirmek üzere ABD ve Pakistan arasında bir anlaşma imzaladıklarını duyuran Trump, sözlerine şöyle devam etti:

"Pakistan ile devasa petrol rezervlerini geliştirmek üzere birlikte çalışacağımız bir anlaşma imzaladık. Bu ortaklığa liderlik edecek petrol şirketini seçme sürecindeyiz. Kim bilir, belki de bir gün Hindistan'a petrol satarlar."

Son Haberler
Motosikletin yayaya ardından otomobile çarptığı kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı
Motosikletin yayaya ardından otomobile çarptığı kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı
Milyonlarca kişinin kullandığı uygulama yasaklandı! Kimse bunu beklemiyordu
Milyonlarca kişinin kullandığı uygulama yasaklandı! Kimse bunu beklemiyordu
U17 Türkiye Şampiyonu Yunusemre Belediyespor
U17 Türkiye Şampiyonu Yunusemre Belediyespor
"Müziğin sesini kısın" dedi canından oluyordu
"Müziğin sesini kısın" dedi canından oluyordu
Giresun'da motosiklet kazası 2 can aldı
Giresun'da motosiklet kazası 2 can aldı