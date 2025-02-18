ABD ve Rusya heyetleri Riyad’da görüşüyor! Ukrayna masada olacak mı?

Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik müzakereler bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ABD ve Rusya heyetleri arasında başlıyor. Tarafların, Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirme ve ABD-Rusya ilişkilerini yeniden kurma yollarını tartışması bekleniyor. Görüşmelerin bu aşamasında Ukrayna ve Avrupalı diğer aktörler, müzakere masasının dışında bırakıldı.

Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik müzakereler bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ABD ve Rusya heyetleri arasında başlıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve ABD Başkanı Donald Trump’on Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmelerde Beyaz Saray’ı temsil edecek.

Moskova heyetinde ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov yer alacak. Uşakov Rusya heyetinde ayrıca ABD'de eğitim görmüş deneyimli yatırımcı Kirill Dimitriyev’in ortaya çıkabilecek ekonomik sorunları görüşmek üzere heyete katılabileceğini söyledi.

Tarafların, Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirme ve ABD-Rusya ilişkilerini yeniden kurma yollarını tartışması bekleniyor. Riyad’daki görüşmeler ayrıca, Trump ve Putin arasında yapılması planlanan zirveye de zemin hazırlayacak.

DİMİTRİYEV: ABD’Lİ PETROL ŞİRKETLERİ RUSYA’YA DÖNECEK

Dimitriyev, ABD’li petrol devi şirketlerin Rusya'da çok başarılı olduklarını ve bir noktada bu şirketlerin Rusya’ya geri döneceğine inandığını belirtti. Dimitriyev "Rusya'nın onlara sunduğu, Rus doğal kaynaklarına erişim fırsatlarını neden göz ardı etsinler?" dedi. ABD-Rusya ilişkilerinin tüm dünya için çok önemli olduğunu söyleyen Dmitriev, Amerikan iş dünyasının Rusya’dan ayrılarak yaklaşık 300 milyar dolar kaybettiğini ifade etti.

RUSYA, ABD İLE GÖRÜŞMELERİN İRAN İLE İŞBİRLİĞİNE ETKİSİ OLMAYACAĞINI SÖYLEDİ

ABD’nin Rusya ile ilişkilerini iyileştirerek İran’ı yalnızlaştırmayı da amaçladığı yorumları üzerine Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov görüşmelerinin, Moskova'nın Tahran ile işbirliğine etkisi olmayacağını, Rusya'nın İran'ın nükleer programı ile ilgili sorunları çözme konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Görüşmelerin bu aşamasında Ukrayna ve Avrupalı diğer aktörler, müzakere masasının dışında bırakıldı.

Avrupalı liderler dün Ukrayna savaşına ilişkin görüşmelerin dışında bırakılmaları nedeniyle Paris'te acil bir zirve ile bir araya geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban zirvenin barışı engellemeyi amaçladığını söyleyerek katılmayı reddederken, İsveç ve İngiltere, koşullu olarak barışın tesis edilmesi halinde Ukrayna sınırına barış gücü olarak askerlerini konuşlandırabileceklerini söyledi. Avrupalı liderler, savunmaya daha fazla yatırım yapacaklarını ve Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamak için liderliği üstleneceklerini açıklarken zirveden ortak bir strateji üzerinde bir yol haritası çıkmadı.

ZELENSKİ, UKRAYNA'NIN ARKASINDAN YAPILAN ANLAŞMALARI KABUL ETMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Hafta sonu Münih'teki güvenlik konferansında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın dahil olmadığı herhangi bir barış anlaşmasını kabul etmeyeceklerini söyledi. Zelenski, Avrupa'nın kendi ordusunu kurması gerektiğini ifade etti. Zelenski, "Ukrayna, arkamızdan yapılacak anlaşmaları kabul etmeyecek. Aynı kural tüm Avrupa için geçerli olmalı" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı bugün Ankara’da temaslarda bulunacak.