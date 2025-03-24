ABD ve Rusya, Riyad’da masaya oturdu

Suudi Arabistan'da pazar günü Ukrayna ile ABD arasında yapılan görüşmelerin ardından bugün de ABD heyeti Rus yetkililerle bir araya geliyor. ABD basınında yer alan haberlere göre Riyad’da bugün gerçekleşen görüşmelerde ABD heyetine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi kıdemli direktörü Andrew Peek ve Dışişleri Bakanlığı'nda kıdemli bir yetkili olan Michael Anton liderlik ediyor. Diğer yandan Rusya heyetine, Rusya Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı Grigory Karasin ve Federal Güvenlik Servisi müdürünün danışmanı Sergey Beseda başkanlık edecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, dün CBS kanalında katıldığı programda, ABD, Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının Riyad'da aynı tesiste toplandığını belirtti. Karadeniz'deki ateşkese ek olarak, heyetlerin iki ülke arasında "barış gücü ve kontrol hattının olduğu yerde dondurulması, güven inşa etme önlemleri" üzerine görüştüklerini, bunlara Rusya tarafından alıkonulan Ukraynalı çocukların geri döndürülmesinin de dahil olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve Rusya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüşmüştü.

Ukrayna'yı Riyad'da temsil eden Savunma Bakanı Rustem Umerov, dün gece "verimli" geçen görüşmenin sona erdiğini duyurdu. Umerov, görüşmelerde iki tarafın, enerji tesislerini ve kritik altyapıyı saldırılardan korumayı konuştuklarını söyledi. ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff, ABD medyasına verdiği bir röportajda Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda iyimser olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in barış istediğine inandığını söyledi. Washington’un ilk aşamada kapsamlı bir ateşkesin sağlanmasından önce Karadeniz'de gemi taşımacılığının serbest akışını sağlamak için ayrı bir deniz ateşkes üzerine tarafları uzlaştırmayı hedeflediği belirtiliyor.