ABD ve Rusya talep etti, BM Güvenlik Konseyi Suriye'deki Alevi katliamı için toplanıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA

ABD ve Rusya, Suriye'de Lazkiye ve Tartus'ta Alevi katliamlarının yaşandığı süreçle ilgili BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Bölgesel kaynaklar iki günde 2000 binden fazla kişinin öldürüldüğünü söylüyor.

Diplomatik kaynaklar, toplantının bugün basına kapalı şekilde gerçekleştirilmesinin beklendiğini ifade etti. Toplantıda, çözüm yollarının ele alınması bekleniyor.

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745 SİVİL HTŞ GÜÇLERİNCE KATLEDİLMİŞTİ

Devrik lider Beşar Esad döneminden kalan askeri unsurlara operasyon bahanesiyle sahil kesimindeki Lazkiye ve Tartus'a giren Suriye'nin yeni iktidarı El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) güçleri 745 sivili katletmişti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), söz konusu yaşananlarla ilgili "ülkedeki en büyük şiddet eylemlerinden biri olduğu" vurgusunu yapmıştı.

İngiliz gazetesi The Guardian’ın aktardığına göreyse Lazkiye’de iki günde kaydedilen can kaybının 2011'den bu yana Suriye'deki en yüksek veri olduğu ifade edildi.

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