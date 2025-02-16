ABD ve Rusya, “Ukrayna-Rusya savaşına son vermek” için Suudi Arabistan'da buluşacak

ABD Temsilcisi Michael McCaul, Batı medyasına dün yaptığı açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Beyaz Saray Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un Suudi Arabistan'a gideceğini söyledi.

Michael McCaul, ABD'li ve Rus yetkililerin önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'da bir araya gelerek, Moskova'nın Ukrayna'da yaklaşık üç yıldır devam eden savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelere başlayacaklarını bildirdi.

Suudi Arabistan’a gidecek heyetin hangi Rus yetkililerle görüşeceği ise henüz açıklanmadı.

Münih Güvenlik Konferansı sırasında McCaul, görüşmelerin amacının, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky arasında "nihayet barış getirmek ve bu çatışmayı sona erdirmek için" bir toplantı düzenlemek olduğunu söyledi.

Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı’nda ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile 14 Şubat Cuma günü bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ise "Ukrayna'nın Suudi Arabistan'daki görüşmelere davet edilmediğini ve Kiev'in stratejik ortaklarına danışmadan Rusya ile temasa geçmeyeceğini" açıkladı.