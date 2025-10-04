ABD, Venezuela açıklarında bir gemiyi vurdu: 4 kişi öldü

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığını ifade ettiği bir tekne için "ölümcül, kinetik bir saldırı emri" verdiğini ve teknedeki 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde, Başkan (Donald) Trump'ın emriyle, ABD Güney Komutanlığının sorumluluk alanındaki yabancı terör örgütleri ile bağlantılı bir uyuşturucu kaçakçılığı teknesine ölümcül, kinetik bir saldırı emri verdim." ifadesine yer verdi.

Teknedeki uyuşturucu şebekesine üye olduğunu ifade ettiği "4 teröristin öldürüldüğünü" kaydeden Hegseth, operasyonda hiçbir ABD askerinin zarar görmediğinin altını çizdi.

Hegseth, teknenin, "ABD'ye giden önemli miktarda uyuşturucu madde taşırken" Venezuela açıklarındaki uluslararası sularda vurulduğunu aktardı.

Saldırı anının görüntülerini 37 saniyelik sessiz bir video kaydıyla paylaşan Savunma Bakanı, "İstihbaratımız, bu teknenin şüphesiz, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını, teknedeki kişilerin uyuşturucu teröristleri olduğunu ve bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı geçiş güzergahında faaliyet gösterdiklerini doğruladı." ifadesine yer verdi.

Hegseth, mücadelelerinin, "ABD halkına yönelik uyuşturucu tehdidi sonlanıncaya kadar" devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social hesabında, aynı görüntüleri paylaşarak "25 ila 50 bin kişiyi öldürmeye yetecek kadar uyuşturucu yüklü bir teknenin, bu sabah erken saatlerde Venezuela açıklarında ABD topraklarına girmesi engellendi." ifadesini kullandı.

