ABD Yemen'i bombaladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD Yemen'i bombaladı

ABD Başkanı Donald Trump,"Bugün Birleşik Devletler Ordusuna Yemen'deki Husi teröristlerine karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün Birleşik Devletler Ordusuna Yemen'deki Husi teröristlerine karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim" dedi.

Trump şunları söyledi,

"Husiler; zamanınız doldu, saldırılarınız durmak zorunda, durmazsa daha önce görmediğiniz biçimde cehennem üzerinize yağacak."

Trump ayrıca İran'a da seslenerek "İran'a; Husilere destek derhâl sona ermeli. Amerikan halkını ve tarihteki en büyük yetkiyi alan başkanını tehdit etmeyin.

Eğer ederseniz, gözünüzü açın çünkü ABD sizi sorumlu tutacak ve bu sizin için iyi olmayacak." dedi.

Son Haberler
Osimhen "Üç gol attım ama bence Barış bir hayvan..."
Osimhen "Üç gol attım ama bence Barış bir hayvan..."
Iğdırspor, Ankaragücü'ne gol yağdırdı
Iğdırspor, Ankaragücü'ne gol yağdırdı
Cemal Enginyurt ‘emekli olacak’ diyerek açıkladı
Cemal Enginyurt ‘emekli olacak’ diyerek açıkladı
ABD Yemen'i bombaladı
ABD Yemen'i bombaladı
Son anket Türk siyasetinde tüm dengeleri değiştirecek! Erdoğan bu anketi görmesin
Son anket Türk siyasetinde tüm dengeleri değiştirecek! Erdoğan bu anketi görmesin