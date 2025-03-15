ABD Yemen'i bombaladı

ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün Birleşik Devletler Ordusuna Yemen'deki Husi teröristlerine karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim" dedi.

Trump şunları söyledi,

"Husiler; zamanınız doldu, saldırılarınız durmak zorunda, durmazsa daha önce görmediğiniz biçimde cehennem üzerinize yağacak."

Trump ayrıca İran'a da seslenerek "İran'a; Husilere destek derhâl sona ermeli. Amerikan halkını ve tarihteki en büyük yetkiyi alan başkanını tehdit etmeyin.

Eğer ederseniz, gözünüzü açın çünkü ABD sizi sorumlu tutacak ve bu sizin için iyi olmayacak." dedi.