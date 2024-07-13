ABD Yüksek Mahkemesi'nden evsizlere büyük darbe

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD Yüksek Mahkemesi'nden evsizlere büyük darbe

ABD'de son 10 yıldır giderek artan "evsizler" problemi, vatandaşların baskısı üzerine taşındığı Yüksek Mahkeme tarafından yasadışı olarak onaylandı.

ABD Yüksek Mahkemesi'ndeki sağ kanat çoğunluk, geçen ay başkanlık dokunulmazlığının kovuşturmadan geniş çaplı genişletilmesinden federal kurumların ülkeyi yönetme yeteneğine tam sesli bir saldırıya kadar çeşitli siyasi depremler yarattı. Bunların arasında, yerel ve şehir yönetimlerinin sokakta yatmayı suç sayma hakkını tesis eden karar da yer aldı.

Dava, acil konaklama imkanı sunmamasına rağmen küçük Oregon City'nin evsizliği fiilen suç sayan bir yönetmelik geçirmesiyle başladı. Konu hakkında muhalefet şerhi yazan Yargıç Sotomayor, mahkemenin onayladığı yasaların "kişileri yalnızca yemek yeme veya uyuma ihtiyaçları nedeniyle cezalandırmayı amaçladığını" ve açıkça "evsizliği suç saymayı amaçladığını" söyledi.

ABD ve dünyadaki şehirlerde , evsizlik son on yıldır durdurulamaz bir şekilde artıyor.

Büyük Durgunluk, haciz ve tahliyelerde artışa neden oldu ve bir dizi bağımlılık krizi de buna katkıda bulundu. Ancak, ABD'de ve hemen hemen her yerde evsizliğin ezici nedeni, kamuya açık ve uygun fiyatlı konutların eksikliği oldu.

1970'lerden itibaren, eyalet ve federal hükümetler kamu konutları inşa etmekten neredeyse tamamen çekildi, bazı stokları sattı ve diğerlerinin bakımsız kalmasına izin verdi. Onlarca yıllık yetersiz yatırım, mevcut karmaşaya yol açtı.

Bu göz yaşartıcı kira artışları, kiracıdan mümkün olan en fazlayı alırken minimum onarım ve bakım sağlamak için tasarlanmış Silikon Vadisi teknolojisi tarafından güçlendirildi. FBI yakın zamanda, kiraları yapay olarak şişirmek için RealPage gibi yazılımlar kullanmakla suçlanan ülkenin en büyük ev sahiplerinden birinin ofisine baskın düzenledi.

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