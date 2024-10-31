ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararı tepkilere yol açtı

ABD Yüksek Mahkemesi, Virginia eyaletinde 1.600 kişinin seçmen listesinden çıkarılmasına dair bir federal mahkeme kararını durduran bir karara imza attı. Bu karar, Virginia Valisi Glenn Youngkin’in kendi talimatı doğrultusunda günlük olarak “yabancı” olduğu belirtilen kişilerin seçmen listesinden çıkarılmasını öngören emrini uygulamaya devam ettirdi. Bu emir, ABD Adalet Bakanlığı ve sivil haklar örgütlerinden gelen eleştirilerle karşılaştı. İlgili gruplar, bu kararın 1993 Ulusal Oy Hakları Yasası tarafından zorunlu kılınan 90 günlük sessizlik dönemini ihlal ettiğini savundu.

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Sivil Hak Savunucuları ve Gençkin’in Yorumu

Sivil haklar liderleri, bu kararı demokrasiye yönelik bir tehdit olarak görüyor. Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law Başkanı Damon Hewitt, “Bu tesadüf değil, tamamen kasıtlı bir hamle” derken, NAACP’den Anthony P. Ashton da “yasal vatandaş olmayanların oy kullanması gerçek dışı bir söylem” açıklamasını yaptı. Ancak Vali Youngkin, kararı “adil seçimler için önemli bir adım” olarak değerlendirirken, Virginia Başsavcısı Jason Miyares bunu “mantık zaferi” olarak nitelendirdi.

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Seçim Güvenliği Üzerine Endişeler Artıyor

Mahkemenin kararı, seçim güvenliği endişelerini de gündeme getirdi. ABD genelinde seçmen haklarını savunan gruplar, özellikle siyahi seçmenlerin hedef alınabileceğine dikkat çekiyor. NAACP Genel Danışmanı Janette McCarthy-Wallace, “Yasa demokrasiye zarar vermek için istismar ediliyor” ifadesiyle tepki gösterdi. Öte yandan, Virginia eyaletinde seçmenler için oy gününde aynı gün kayıt imkânı bulunuyor; bu, yanlışlıkla çıkarıldığını düşünenler için bir güvence sağlıyor.