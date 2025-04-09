ABD yüzde 104'e yükseltmişti! Çin'den vergi misillemesi

Çin, Trump'ın yüzde 104'lük tarifelerine yanıt olarak ABD mallarına yüzde 84 oranında ek ithalat vergisi uygulayacak.

VERGİ SAVAŞINDA TANSİYON YÜKSELİYOR

Çin'in misilleme yapmasını "hata" olarak nitelendiren Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Amerika yumruk yediğinde, Başkan daha sert karşılık verir. Bu yüzden Çin'e yönelik yüzde 104 oranındaki tarifeler bu gece yarısı yürürlüğe girecek" şeklinde konuşmuştu.

Pekin yönetiminden yeni tarifeye yanıt gecikmedi.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Çin'in ABD'ye yüzde 84 gümrük vergisi tarifesi uygulayacağı açıklandı. Tarife yarından itibaren geçerli olacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien "ABD, tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek" açıklamasında bulunmuştu.

Çin'den ABD'ye vergi tepkisi: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz