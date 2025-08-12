ABD–Çin ticaretinde sıcak gelişme! Vergiler 90 gün ertelendi

Kaynak: İHA
Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin-ABD arasındaki yüzde 100'ü aşan gümrük vergileri konusunda sağlanan gümrük vergisi ateşkesini 90 gün daha uzatan bir kararname imzaladığını açıkladı.


ABD, Çin’e yönelik yüzde 100'ü aşan gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesine saatler kala yeni bir adım attı. Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin-ABD arasındaki yüzde 100'ü aşan gümrük vergileri konusunda sağlanan gümrük vergisi ateşkesini 90 gün daha uzatan bir kararname imzaladığını açıkladı.

Uzatma kararı ile ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerinin yüzde 145'e çıkması 90 gün daha engellendi. ABD, şu anda Çin mallarına yüzde 30 gümrük vergisi, Çin ise ABD ürünlerine yüzde 10 gümrük vergisi uyguluyor.


Çin ve ABD heyetleri, ticaret savaşını bitirmek için mayıs ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde, haziran ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da, geçtiğimiz ay ise İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelmişti.

