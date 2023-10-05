ABD'de 11 yaşındaki çocuk 2 kişiyi vurdu

ABD'nin Florida eyaletinde 11 yaşındaki bir çocuk annesinin silahıyla 13 yaşlarında 2 kişiyi vurdu.

KAYNAK: İHA
ABD'de 11 yaşındaki çocuk 2 kişiyi vurdu

ABD'nin Florida eyaletinde Amerikan futbolu antrenmanı sonrasında çocuklar arasında tartışma çıktı. Apopka bölgesinde salı günü yaşanan olayda, 11 yaşındaki bir çocuk annesinin aracından aldığı silahla tartıştığı 13 yaşlarında 2 kişiyi vurdu.

Olayda yaralanan çocuklar hastanede tedavi altına alındı. Apopka Polis Şefi Mike McKinley, 11 yaşındaki şüphelinin cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtti. Olayda kullanılan silahın yasal olarak şüphelinin annesinin üzerine kayıtlı olduğu doğrulanırken, annenin silahı çocuğun erişebileceği bir yerde muhafaza etmesi nedeniyle suçlanabileceği belirtildi.

Öte yandan, Florida'da bir mahkeme, 11 yaşındaki şüphelinin 3 hafta daha gözaltında kalmasına karar verdi.

OLAY ZORBALIK SONUCU MEYDANA GELDİ

Şüphelinin avukatı Robert Mandell katıldığı bir televizyon programında, silahlı saldırının zorbalıktan kaynaklandığını söyledi. Apopka Polis Departmanı tarafından hazırlanan bir raporda da şüphelinin saldırı mağduru çocuklar tarafından kovalandığı ve darp edildiği belirtildi.

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