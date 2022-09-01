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Tonlarca altınla batan gemi çıkartıldı

ABD'nin en büyük hazinesi olarak da ifade edilen, 1857'de kasırgada batan yüzlerce insan ve tonlarca altının bulunduğu gemiden çıkanlar görücüye çıktı. 1 milyon dolarlık altın tuğla da sergide yerini aldı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 15:25
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 15:42
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ABD'de 1857'de kasırgada batan gemiden çıkan altınlar sergilendi

Tonlarca altınla batan gemi çıkartıldı
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Yenişafak'ta yer alan habere göre, ABD'nin en büyük hazinesi olarak da adlandırılan "SS Central America" adlı gemi, 1850'lerde Orta Amerika ile ABD'nin doğu kıyısı arasında işletiliyordu.

"Altın Gemisi" denilen gemi, 1857'de Küba'nın başkenti Havana yoluyla Panama'dan ABD'nin New York kentine giderken kasırgada battı.

İçinde 500'den fazla kişi ve 9 ton altın vardı. 1857'de ekonomik krize de neden olan bu facia unutulmadı.

Geminin 150 milyon dolar değerindeki malı 10 yıl süren yasal çekişmenin ardından şimdi ilk kez ABD'nin Nevada eyaletinde sergilendi.

1980'ler ve 2014 yılları arasında batık gemiden kurtarılan 1 milyon dolarlık altın tuğla, Levis'ın kurucusu Levi Strauss'un yaptığı blue jean pantolon ve "Derinliklerin Mona Lisa'sı" olarak anılan bir kadının portresi de sergide yer alıyor.

İç Savaş'tan önceki Amerikan yaşamının nadir tarihi buluntularını taşıyan 85 metrelik SS Central America'da son seferinde 9 ton altının yanı sıra 578 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

Faciada çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan sadece 153 yolcu hayatta kalabildi.

Gemi enkazı 1988'de Kaptan Tommy Thompson liderliğindeki bir kurtarma ekibi tarafından keşfedildiğinde, "Amerika'nın en büyük hazinesi" olarak adlandırıldı.

Ancak geminin malları, açgözlülük, entrika ve yasal çekişmeler nedeniyle günümüze kadar gizli tutuldu.

Şu anda California Gold Marketing Group çatısı altındaki bir grup yatırımcıya ait olan malların bir kısmının, Holabird Western Americana Collections tarafından ekim ve kasım aylarında açık artırmalarda satılacağı belirtildi.

Batan gemiden çıkarılan hazineler! 1 milyon dolarlık altın tuğla bile var

İşte büyük hazineden görüntüler...

 

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