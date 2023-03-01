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ABD'de 4 üniversitelinin öldürüldüğü Idaho'daki evin yıkımına karar verildi

ABD'nin Idaho eyaletinde, 13 Kasım 2022'de 4 üniversite öğrencisinin bıçaklanarak öldürüldüğü evin yıkılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 22:02
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ABD'de 4 üniversitelinin öldürüldüğü Idaho'daki evin yıkımına karar verildi

ABD'de 4 üniversitelinin öldürüldüğü Idaho'daki evin yıkımına karar verildi
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Idaho Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, yıkım ile "toplumu sarsan suçun işlendiği fiziksel yapıyı ortadan kaldırmanın amaçlandığı" kaydedildi.

Açıklamada, yıkımın “toplumsal iyileşme adımı” olduğuna işaret edilerek, bu adımın olay yerini daha fazla sansasyonelleştirme çabalarını ortadan kaldıracağı aktarıldı.

Yıkımın, okul dönemi içinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Ayrıca üniversite yönetiminin, öldürülen 4 öğrenci için kampüste bir anma bahçesi oluşturmayı planladığı duyuruldu.

Olay

Idaho Üniversitesi öğrencileri Ethan Chapin (20), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) ve Kaylee Goncalves (21) 13 Kasım 2022’de evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu.

Polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekipleri, uzun süren araştırmalardan sonra 28 yaşındaki Bryan Christopher Kohberger adlı zanlıyı 30 Aralık 2022’de Pennsylvania'daki ailesine ait evde gözaltına almıştı.

Kohberger, çıkarıldığı ilk mahkemeden sonra 4 ayrı birinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanmak üzere Idaho'ya getirilmişti.

Idaho Üniversitesi kampüsünün bulunduğu Moskova kentinde 7 yıl aradan sonra işlenen ilk cinayet olan olay, yerel toplumda ve ülkede büyük yankı uyandırmıştı.

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