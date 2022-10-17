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ABD'de 5 günde 13 polise ateş açıldı

 ABD'de faaliyet gösteren polis dayanışma örgütü Fraternal Order of Police (FOP), son raporunda ülke genelinde 5 günde 13 polise ateş açıldığını bildirdi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 21:39
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ABD'de 5 günde 13 polise ateş açıldı

ABD'de 5 günde 13 polise ateş açıldı
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Polise karşı şiddetin hızla arttığına işaret eden başkent Washington merkezli FOP, geçen hafta pazartesiden cumaya kadar 5 günlük sürede ülke genelinde 13 polisin kasten silahlı saldırıların hedefi olduğunu duyurdu.

Polise karşı gerçekleştirilen saldırıların Illinois, Pennsylvania ve Connecticut gibi eyaletlerde yoğunlaştığı vurgulanırken, örgütün raporunda, "Vaziyet tamamen kontrol dışı." ifadesi yer aldı.

FOP'tan yapılan açıklamada, "Bazı siyasi ve medya şahsiyetlerinin polis karşıtı söylemlerinin yanı sıra haydut savcı ve hakimlerin başarısız politikaları memurlarımızı daha büyük tehlikeye atıyor. Bu hukuksuzluk kültürü durmalı!" ifadesine yer verildi.

Raporda, yılın başından 30 Eylül'e kadar 252 polis memurunun silahla vurulduğu ve 50'sinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Kuruluşun verilerine göre bu yılın geride kalan döneminde vurulan polis sayısı, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 5 ve 2020'in aynı dönemine göre yüzde 6 artış gösterirken, saldırılarda ölen polis sayısının 2021'e göre yüzde 14, 2020'ye göre yüzde 35 arttığı tespiti paylaşıldı.

ABD'de yılın tamamı göze alındığında vurulan polis sayısı 2021'de 346, 2020'de 312, 2019'da 293, aynı yıllar için silahlı saldırılarda hayatını kaybeden polis sayısı ise sırasıyla, 63,47 ve 50 olarak FOP istatistiklerine yansıdı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) istatistiklerinde ise, 2021'de 73 polisin görevi başında iken kasten vurularak öldürüldüğü, bundan önceki en büyük rakamın 74 ile 1995'e ait olduğu bilgisi yer aldı.

Polis memurlarının görevi başında silahlı saldırıya uğradığı olayların artmasının, Kovid-19 salgını döneminde ateşli silah satışının artmasıyla ve ülkede "Siyahi hayatlar önemlidir" protestolarına yol açan siyahi George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de polis tarafından öldürülmesiyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

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