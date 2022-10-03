ABD'de açılan Dünyanın en 'iğrenç' yemekleri müzesinde bu yemekleri tadabilirsiniz. Tanıdık bir yemekte var

ntv.com.tr'nin derlediği habere göre; Ziyaretçiler, dünyanın farklı bölgelerinde yapılan ve görmeye tahammül dahi edemeyeceğiniz yemekleri inceliyor ve isterse tadabiliyor.

MEYVE YARASASI ÇORBASI - GUAM

KOYUN GÖZÜ SUYU - MOĞOLİSTAN

KALE PACHE - İRAN

BOĞA PENİSİ - ÇİN

CANLI LARVALI PEYNİR - SARDİNYA İTALYA

BALIK SPERMİ ÇUVALLARI - JAPONYA

BEBEK FARE ŞARABI - ÇİN