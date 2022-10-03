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  • ABD'de açılan Dünyanın en 'iğrenç' yemekleri müzesinde bu yemekleri tadabilirsiniz. Tanıdık bir yemekte var

ABD'de açılan Dünyanın en 'iğrenç' yemekleri müzesinde bu yemekleri tadabilirsiniz. Tanıdık bir yemekte var

2018 yılında ABD'de açılan ve İğrenç Yemekler Müzesi olarak adlandırılan müzeyi gezmek için gidenler hayatlarının en iğrenç deneyimlerini yaşıyor.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 23:59
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ABD'de açılan Dünyanın en 'iğrenç' yemekleri müzesinde bu yemekleri tadabilirsiniz. Tanıdık bir yemekte var

ABD'de açılan Dünyanın en 'iğrenç' yemekleri müzesinde bu yemekleri tadabilirsiniz. Tanıdık bir yemekte var
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ntv.com.tr'nin derlediği habere göre; Ziyaretçiler, dünyanın farklı bölgelerinde yapılan ve görmeye tahammül dahi edemeyeceğiniz yemekleri inceliyor ve isterse tadabiliyor.

MEYVE YARASASI ÇORBASI - GUAM

KOYUN GÖZÜ SUYU - MOĞOLİSTAN

KALE PACHE - İRAN

BOĞA PENİSİ - ÇİN

CANLI LARVALI PEYNİR - SARDİNYA İTALYA

BALIK SPERMİ ÇUVALLARI - JAPONYA

 

BEBEK FARE ŞARABI - ÇİN

 

 

 

 

 

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Alev YAR
4.10.2022 00:04
Şırdanı görmemişler garipler  
 
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