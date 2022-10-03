ABD'de açılan Dünyanın en 'iğrenç' yemekleri müzesinde bu yemekleri tadabilirsiniz. Tanıdık bir yemekte var

ntv.com.tr'nin derlediği habere göre; Ziyaretçiler, dünyanın farklı bölgelerinde yapılan ve görmeye tahammül dahi edemeyeceğiniz yemekleri inceliyor ve isterse tadabiliyor.
MEYVE YARASASI ÇORBASI - GUAM
KOYUN GÖZÜ SUYU - MOĞOLİSTAN
KALE PACHE - İRAN
BOĞA PENİSİ - ÇİN
CANLI LARVALI PEYNİR - SARDİNYA İTALYA
BALIK SPERMİ ÇUVALLARI - JAPONYA
BEBEK FARE ŞARABI - ÇİN
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.