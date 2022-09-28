Erdoğan’la birlikte ABD’de Türkevi’ni açan papazdan skandal sözler: Türk askeri Kıbrıs'tan çekilmeli

New York’ta düzenlenen Kıbrıs-Amerikan Örgütleri Federasyonu’nun programında konuşan Elpidophoros, “Kıbrıs’ın kurtuluşu ve birleşik, müreffeh bir Kıbrıs oluşturma hedefimize ulaşana kadar mücadelemizi asla bırakmayacağız” dedi. “Barış” için adada bulunan Türk askerlerinin varlığının “işgal” olduğunu söyleyen Elpidophoros, bunun acilen sonlandırılmasını söyledi.

Başpiskopos, “Tek isteğimiz Kıbrıs’ta adalet ve barışın tesisi. Bu nedenle Türk ordusu, Kıbrıs Adası’nın yarısında sürdürdüğü işgali sonlandırmalı” açıklamalarında bulundu.

Başpiskopos, “Bu neticeyi alana kadar çalışmalarımızı durdurmayacağız” dedi. 1967’de İstanbul, Bakırköy’de doğduğu belirtilen ve asıl adı Ioannis Lambriniadis olan Başpiskopos, daha önce de Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesinden endişe duyduğuna ilişkin yaptığı açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE KURDELE KESTİ

Geçen sene ABD’de açılan Türkevi açılış törenine katılan ve törende KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile aynı fotoğraf karesinde yer alan Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos, hem Atina'da hem de Yunan ve Kıbrıs Rum kamuoyunda tepki toplamıştı.

ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ

Elpidoforos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkevi’nin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiğini ifade etti.

Elpidoforos paylaşımında "Her zaman olduğu gibi Ekümenik Patrikhane’nin öneminde, Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasında ve Türkiye'deki dini azınlıkların haklarının desteklenmesinde ısrar ediyorum." ifadesini kullandı.