﻿Nadal ABD'de son 16'yı göremedi

Sezonun son Grand Slam Turnuvası ABD Açık'ta heyecan son 16 turu maçlarıyla sürdü.
Erkeklerde Dünya 1 numarası Daniil Medvedev'in elenmesinin ardından sürpriz bir sonuç daha yaşandı.
Dünya 2 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Frances Tiafoe'ya 3-1 yenildi ve turnuvaya veda etti..
Çeyrek finale yükselen Birleşik Amerikalı tenisçi Tiafoe, Nadal'ın Grand Slam Turnuvalarındaki 22 maçlık galibiyet serisine de son verdi.
Turnuvanın 9 numaralı seri başı Andrey Rublev de çeyrek finale kaldı.
Rus tenisçi, Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi (KEMIRIN NORİ) 3 sette 6-4'lük skorlarla geçti.
Kadınlarda 1 numaralı seri başı Iga Swiatek, Alman tenisçi Jule Neimeier ile karşılaştı.
Polonyalı raket Swiatek rakibine setlerde 2-1 üstünlük sağladı ve çeyrek finale yükseldi.
Belaruslu Arya Sabalenka da ev sahibi Danielle Collins ile karşı karşıya geldi.
6 numaralı seri başı Sabalenka, 19'uncu basamaktaki rakibine karşı ilk sette 6-3 geriye düşse de diğer setlerde 6-3 ve 6-2'lik skorlarla zafere ulaştı..
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