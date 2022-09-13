ABD’de Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı

ABD’de enflasyon oranı her ne kadar Temmuz ayında 8,5’ten 8,3’e gerilemiş olsa da düşüş beklentilerin altında kaldı.

Öte yandan yıllık enflasyon hala ABD Merkez Bankası'nın (FED) yıllık yüzde 2 hedefinin çok üzerinde seyrediyor.

ABD’de yıllık çekirdek enflasyon da Ağustos ayında yıllık olarak yüzde 6,3 şeklinde gerçekleşti. Buradaki beklenti de yüzde 6,1 şeklindeydi. Aylık çekirdek enflasyon Ağustos ayında yüzde 0,6 oldu.

Enflasyonun özellikle barınma, gıda ve ilaç fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı; buna karşın akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün de enflasyon verisine olumlu yönde yansıdığı ifade edildi.

Ağustos ayında ABD’de otomobil, araç sigortası, eğitim, mobilya, ilaç ve konut fiyatlarında yükselişler görüldü.

ABD’de enflasyon Haziran ayında yüzde 9,1 ile son 41 yılın zirvesine ulaşmıştı.