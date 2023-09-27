ABD'de Apple mağazaları yağmalandı. iPhone 15'i alan kaçtı

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde çoğunluğu gençlerden oluşan bir grup, şehir merkezindeki birçok mağazayı yağmaladı.

KAYNAK: AA
ABD'de Apple mağazaları yağmalandı. iPhone 15'i alan kaçtı

Philadelphia polisinden yapılan açıklamada, aralarında 18 yaşından küçüklerin bulunduğu bir grubun şehir merkezindeki teknoloji ürünlerinden giyime kadar çeşitli sektörlerden mağazaları yağmaladığı ve çıkan olaylarda bir güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

Olaylara karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, yağmalamanın 14 Ağustos'ta Eddie Irizarry'nin polis tarafından öldürülmesiyle bağlantılı olmadığı öne sürüldü.

Irizarry, park halindeki aracının içinde otururken polis tarafından açılan 6 kurşunla yaşamını yitirmişti.

Savcılar, Irizarry'i yakın mesafeden vuran polis memuru Mark Dial'e birinci dereceden cinayet başta olmak üzere çeşitli suçlamalar yöneltmişti.

Yerel yargıç Wendy L. Pew, dün, Dial'in kendisini savunduğuna ve savcıların yönelttiği suçlamalarda yeterli kanıtın bulunmadığına hükmetmişti.

yagma.jpg

apple.jpg

Öne Çıkanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Son Haberler
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı Güncel
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi Ekonomi
Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanabilir: Doları altüst edecek uyarı geldi
Montella'nın neden çok şanslı olduğunu açıkladı. Recep Çınar yazdı Spor
Montella'nın neden çok şanslı olduğunu açıkladı. Recep Çınar yazdı
Kâr hırsıyla hareket edenler ve buna göz yumanlar binlerce kişinin ölümüne neden oldu Güncel
Kâr hırsıyla hareket edenler ve buna göz yumanlar binlerce kişinin ölümüne neden oldu
Birce Akalay yeni dizisi için imaj değiştirdi. Sosyal medya çalkalandı Magazin
Birce Akalay yeni dizisi için imaj değiştirdi. Sosyal medya çalkalandı
Sergio Ramos'a hırsızlık şoku. Maç sırasında evi soyuldu Spor
Sergio Ramos'a hırsızlık şoku. Maç sırasında evi soyuldu
Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü kutladı. Yazdığı not dikkat çekti Magazin
Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü kutladı. Yazdığı not dikkat çekti