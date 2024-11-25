ABD'de askeri terfi krizi

ABD Senatosu, Afganistan'daki çekilme sürecinde görev alan bir generalin terfisini bloke etti. Oklahoma Senatörü Markwayne Mullin’in, Korgeneral Christopher Donahue’nin dört yıldızlı general olarak ABD Kara Kuvvetleri Avrupa Komutanlığı’na atanmasını durdurduğu bildirildi. Mullin’in bu hamlesi, Trump'ın çekilme sürecinde yer alan üst düzey subaylara karşı hesap sorma tehditlerinin ardından geldi.

Donahue, 2021’de Afganistan’dan ayrılan son ABD askeri olarak tarihe geçmiş ve bir kargo uçağına binerken çekilen gece görüşlü fotoğrafı sembolik bir an olarak hafızalara kazınmıştı. O dönem 82. Hava Tümeni’nin komutanı olan Donahue, Taliban’ın Afganistan kontrolünü ele geçirmesinin ardından çekilme operasyonunu yönetmekle görevlendirilmişti.

SİYASİ VE ASKERİ TEPKİLER BÜYÜYOR

Bu durum, ABD askeri çevrelerinde ve kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Emekli Orgeneral Tony Thomas, bu kararın “rezalet” olduğunu belirterek Donahue’nun siyasi bir piyon gibi kullanıldığını söyledi. Trump'ın ilk döneminde Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan Heather Nauert ise sosyal medyada Mullin’in hamlesine karşı çıkarak, “Afganistan’daki utanç verici çekilme nedeniyle askeri terfileri engellemek yanlış” ifadelerini kullandı.

Donahue hâlihazırda Kuzey Carolina’daki Fort Liberty üssünde XVIII. Hava Kolordusu’nun komutanlığını yapıyor. Ancak Senato’nun yakında tatile girmesi ve 2025’te yeni Cumhuriyetçi ağırlıklı Kongre’nin göreve başlaması, Donahue’nun terfi sürecini riske atıyor.

Trump’ın başkanlık görevine yeniden başlamasına hazırlık yaparken, Afganistan çekilmesinde yer alan askeri ve sivil yetkililere yönelik hesap verme süreci başlatacağı tahmin ediliyor. Geçiş ekibi, bu isimlere yönelik mahkemelerle karşılaşabileceklerinin sinyallerini verirken, Mullin’in hamlesi Trump’ın bu yöndeki politikasına destek olarak değerlendiriliyor.

Afganistan’daki kaotik çekilme, ABD’nin 20 yıllık savaşı sona erdirirken uluslararası alandaki imajını derinden sarsmıştı. Bu süreçte yapılan değerlendirmeler, sorumlulara yönelik tartışmaların daha uzun süre gündemde kalacağını gösteriyor.