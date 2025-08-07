ABD'de askeri üsse silahlı saldırı

ABD'nin Georgia bölgesindeki Fort Stewart Askeri Üssüne yapılan silahlı saldırı nedeniyle, giriş-çıkışlar geçici süreyle kapatıldı.

Fort Stewart Üssünün resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamada, saldırıda 5 askerin yaralandığı belirtildi.

Bildiride ayrıca, askerlere askeri tesiste ilk yardım yapıldığı ve ardından sağlık kuruluşuna sevk edildikleri kaydedildi.

Sağlık ekibinin müdahale etmek üzere üsse girişine izin verildiği ifade edildi.

Son açıklamada, herhangi bir tehdinin kalmadığı vurgulanırken, soruşturma başlatılacağı ve araştırma tamamlanana dek ek açıklama yapılmayacağı bildirildi.

Bir yetkili saldırının bir ABD askeri tarafından yapıldığına dair şüpheler olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, askeri üsse yönelik saldırıyı unutmayacaklarını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, saldırıyla ilgili X platformu üzerinden açıklama yaptı.

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı hakkında bilgilendirildiğini ifade ederken, Beyaz Saray'ın olayı yakından izlediğini aktardı.