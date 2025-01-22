Trump görevlendirmeleri yaptı

ABD'de 20 Ocak'ta yemin ederek resmen göreve başlayan Donald Trump'ın bakanlık ve devlet kurumlarına aday gösterdiği isimler henüz Senato'dan onay almadığı için yerlerine vekiller atandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bakanlıklara ve devlet kurumlarına aday gösterdiği isimler görevlerine başlayabilmek için Senato'dan onay beklerken, onay süreci tamamlanana kadar yerlerine vekalet edecek kişiler açıklandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump'ın Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth, Senato tarafından onaylanana kadar, emekli Deniz Piyade mensubu Robert Salesses Savunma Bakan Vekili görevini yürütecek. Adalet Bakanlığı için aday gösterilen eski Florida Başsavcısı Pam Bondi'nin yerine, vekaleten göç konularında uzmanlaşmış James McHenry atandı.

Trump'ın Hazine Bakanlığı'na aday gösterdiği Scott Bessent göreve gelene kadar, yerine bakanlıkta yetkili David Lebryk vekalet edecek. İç Güvenlik Bakanlığı'na aday gösterilen South Dakota Valisi Kristi Noem'in yerine, Bakanlık'ta Direktör olan Benjamine Huffman vekil olarak görev yapacak.

Trump'ın Sağlık Bakanlığı'na, aşı karşıtlığıyla bilinen Robert F. Kennedy Jr.'ı aday göstermesinin ardından Senato'dan onay bekleyen Kennedy'nin yerine, Bakanlık bünyesinde direktör olarak çalışan Dorothy Fink vekalet edecek. Ticaret Bakanı olarak aday gösterilen Cantor Fitzgerald Üst Yöneticisi (CEO) Howard Lutnick yerine, bakanlıkta çeşitli görevlerde bulunmuş Jeremy Pelter vekil olarak belirlendi.

İçişleri Bakanı adayı iş insanı ve siyasetçi Doug Burgum'un yerine bakanlıkta üst düzey yöneticilik yapan Walter Cruickshank vekaleten atandı. Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü görevi için aday gösterdiği John Ratcliffe'in yerine Tom Sylvester, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdiği Tulsi Gabbard'ın yerine ise Stacey Dixon vekaleten geçecek.