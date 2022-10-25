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Barack Obama'nın savunma bakanı Ashton Carter hayatını kaybetti

ABD'de 2015-2016 yılları arasında savunma bakanlığı yapan Ashton Carter, hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 17:33
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ABD'de Barack Obama'nın savunma bakanı Ashton Carter hayatını kaybetti

Barack Obama'nın savunma bakanı Ashton Carter hayatını kaybetti
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Barack Obama'ın görevinin son 2 yılında savunma bakanlığı yapan Carter'ın ailesinin yazılı açıklamasında, "Bakan Carter'ın pazartesi akşamı 68 yaşında ani bir kalp krizinden sonra Boston'da vefat ettiğini derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz." ifadesine yer verildi.

AA'da yer alan habere göre, açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Harvard'daki Kennedy Okulu'nda 25. Savunma Bakanı ve Belfer Bilim ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Direktörü olan Carter, profesyonel hayatını ABD'nin ulusal güvenliğine ve öğrencilere uluslararası ilişkiler hakkında eğitim vermeye adadı. İyi akıl hocası ve arkadaş, koca ve babaydı. Ani kaybı onu tanıyan herkes tarafından hissedilecek."

Obama'nın dış politikasının en tartışmalı yılları olan 2015-2016 arasında görev yapan Carter'ın, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle PKK/YPG terör örgütüne destek verilmesinde önemli rolü vardı.

Kongrede savunmaya ilişkin bir oturumda Lindsey Graham'ın sorularla üzerine baskı kurduğu Carter, YPG'nin, PKK'nın Suriye uzantısı olduğunu itiraf etmişti.

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