ABD'de barda silahlı saldırı dehşeti

Kaynak: AA
ABD'de barda silahlı saldırı dehşeti

ABD'nin Montana eyaletine bağlı Anaconda kentinde bir barda silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet emniyet yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Anaconda'da bir barda yerel saatle sabah 10.30'da silahlı saldırı olduğu, 4 kişinin öldüğü ifade edildi.

NBC News'ün haberine göre, saldırganın Michael Paul Brown olduğu, ancak henüz yakalanamadığı bildirildi. Montana Valisi Greg Gianforte, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili durumu yakından takip ettiğini belirtti. Gianforte, saldırıda hayatını kaybedenler ve olayın ardından görevlendirilen kolluk kuvvetleri için dua ettiğini kaydetti.

Son Haberler
Eğitim roketi hedefini şaşırdı
Eğitim roketi hedefini şaşırdı
Eskişehir'deki kavgada kan döküldü
Eskişehir'deki kavgada kan döküldü
TOGG fabrikasında şok iddia: 200 işçi işten çıkarıldı
TOGG fabrikasında şok iddia: 200 işçi işten çıkarıldı
ABD'de barda silahlı saldırı dehşeti
ABD'de barda silahlı saldırı dehşeti
İstanbul’a yağmur sürprizi
İstanbul’a yağmur sürprizi