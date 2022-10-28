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ABD'de benzin fiyatları artınca petrol ihracatının yasaklanması için Kongreye tasarı sunuldu

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna, ülkede benzin fiyatlarının ortalamanın galon (3,78) başına 3,12 doların üzerine çıktığı dönemlerde petrol ihracatının yasaklanması için tasarı sundu.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 23:39
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ABD'de benzin fiyatları artınca petrol ihracatının yasaklanması için Kongreye tasarı sunuldu

ABD'de benzin fiyatları artınca petrol ihracatının yasaklanması için Kongreye tasarı sunuldu
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(AA) - Ülkede uzun süredir benzin fiyatlarının artmasından dolayı petrol şirketlerini sert bir şekilde eleştirerek öne çıkan Demokrat Khanna, Temsilciler Meclisine bir tasarı sundu.

Tasarıda, ülkede benzin fiyatlarının ortalama galon başına 3,12 doların üzerine çıkması durumunda petrol ihracatının yasaklanması öngörülüyor.

Khanna, yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük petrol şirketleri bu hafta tiksindirici kar oranlarını açıklarken, Amerikalı aileler pompadan gaz almak için mücadele veriyor. Bu şirketlerin, biz ülkede artan petrol fiyatlarıyla mücadele ederken, petrol ihraç ederek kar etmelerine izin verilmemeli. Sunduğum bu tasarı, benzin fiyatlarının 2019'daki seviyeye çıkması durumunda petrol ihracatını yasaklayacak." ifadesini kullandı.

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