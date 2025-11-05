ABD’de bütçenin onaylanmaması nedeniyle hükümet kapandı. 1 Ekim’de başlayan kapanma 36 gündür devam ediyor. 36 gündür kapalı olan hükümet, 2019 yılında Donald Trump'ın ilk döneminde kırılan 35 günlük kapanma rekorunu geride bıraktı.

Federal hükümette fonların kesilmesi ile milyonlarca Amerikalı, daha önce faydalandığı sosyal yardımlara ulaşamıyor. Kapanmadan bu yana 1.4 milyon federal hükümet görevlisi ya zorunlu izinde ya da ücretsiz çalışıyor.

ANA GÜNDEM SAĞLIK HARCAMALARI

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki anlaşmazlığın ana gündemini ise sağlık harcamaları oluşturuyor.

Demokratlar, milyonlarca Amerikalı için sağlık hizmetlerini uygun fiyatlı hale getiren sigorta sübvansiyonlarının uzatılması için bir anlaşmaya varıldıktan sonra, hükümetin kapanmasını sona erdirmek için oy kullanacaklarını ifade ediyor. Ancak Cumhuriyetçiler, Demokratların bütçeyi onaylaması halinde sağlık konusuna eğileceklerini konusunda ısrar ediyorlar.

HAVALİMANLARINDA KAOS BEKLENTİSİ

Hükümetin kapanması nedeniyle en büyük kaosun havayolu taşımacılığında yaşanması bekleniyor. Çünkü 13 bin hava trafik kontrolü maaş almadan çalışıyor ve bu durumun hava trafiğini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy Salı günü Fox News'e yaptığı açıklamada, hükümetin kapanması devam ederse ABD hava sahasının bazı bölgelerinin kapatılması gerekebileceğini söyledi.

YARDIM FONLARI DA KESİLDİ

Hükümetin kapanması yardıma muhtaç milyonlarca Amerikalıyı da etkiliyor. ABD'de her sekiz kişiden biri Ek Gıda Yardım Programı'ndan (Snap) gıda yardımına bağımlı ancak fonlamanın kesilmesi nedeniyle bu ay yardımın yalnızca bir kısmı ödeniyor. Trump yönetimi, ilk başta Kasım ayında Snap fonlarının dağıtılmayacağını söylemişti ancak bir ABD mahkemesi, insanlara yardım sağlamak için acil durum fonlarının kullanılmasını emretti.

Pazartesi günü verilen karardan bu yana Trump, yargıçları dinlemeyebileceğinin sinyallerini veriyor.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "[Snap yardımları] yalnızca Radikal Sol Demokratlar hükümeti açtığında verilecek, ki bunu kolayca yapabilirler, daha önce değil," dedi. Ancak Beyaz Saray, yönetimin mahkemenin emrine uyacağını ısrarla belirtti.

ILIMLI SİYASETÇİLER ÇÖZÜM ARIYOR

Bütçe konusunda anlaşma sağlanması için bazı ılımlı siyasetçiler çözüm arıyor. Ancak orta yol bulunması konusunda henüz net bir yeşil ışık görülmüyor. Son günlerde, bazı ılımlı Demokrat ve Cumhuriyetçilerin 27 Kasım'daki Şükran Günü öncesinde müzakere etmeye ve bir anlaşmaya varmaya istekli olduklarına dair işaretler var.