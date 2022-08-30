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Çocuğunun açlıktan ölümüne sebep olan vegan anneye ömür boyu hapis

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan vegan anne Sheila O'Leary 18 aylık oğlunun yetersiz beslediği için ölümüne sebep oldu. Anne, "cinayetten" hüküm giyerek mahkemece ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:11
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:12
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ABD'de çocuğunun açlıktan ölümüne sebep olan Vegan anne Sheila O'Leary'a ömür boyu hapis

Çocuğunun açlıktan ölümüne sebep olan vegan anneye ömür boyu hapis
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38 yaşındaki vegan anne Sheila O'Leary, oğlu Ezra O'Leary'i sadece meyve, sebze ve anne sütü ile besleyerek ölümüne neden olma suçundan yargılanıyordu.

Mahkeme Sheila'yı birinci derece cinayetten suçlu bulmasının ardından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

O'Leary, birinci derece cinayetin yanı sıra ağır çocuk istismarı ve kasten adam öldürmekle suçlanmıştı.

Kadının tutuklu yargılanan ve şu an hapiste olan eşi Ryan Patrick O'Leary'nin de aynı suçlamalarla hüküm giymesi bekleniyor.

Müfettişler, ailenin sadece çiğ meyve ve sebze yediğini, ancak çiftin yürümeye başlayan çocuğun anne sütüyle beslendiğini söylediğini belirtti.

Polis raporunda ise 18 aylık erkek çocuğun 8 kilo ağırlığında ve hayatını kaybettiği Eylül 2019'da da 7 aylık bir bebek büyüklüğünde olduğu yer aldı.

Soruşturma heyeti Cape Coral kasabasında yaşatan vegan çiftin 3 ve 5 yaşlarında iki çocuğunun daha olduğunu ve onların da yetersiz beslendiğinin belirlendiğini bildirdi.

Mahkeme kayıtlarına göre Virginia'da daha önce yaşanan benzer bir yetersiz beslenme vakasında bir başka çocuk biyolojik babasına teslim edilmişti.

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