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Çocukların esrar tüketimi yüzde 15 arttı

ABD’de yapılan bir araştırma, esrar tüketiminin bazı eyaletlerde serbest bırakılması sonrası çocukların esrar içeren gıda tüketimlerinin yüzde15 arttığını ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 07:54
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ABD'de çocukların esrar tüketimi yüzde 15 arttı

Çocukların esrar tüketimi yüzde 15 arttı
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ABD’de birçok eyalette çocukların esrar içeren gıda tüketiminin arttığı konuşuluyor. Esrarın çoğu eyalette yasal hale gelmesinin ardından çocukların tüketimi üzerine yapılan araştırmada, 2017'de 5 yaş ve altındaki yaklaşık 200 çocuğun esrar içeren gıdalar tükettiği, bu sayının iki yıl içinde 3 bin 50'ye çıktığı belirtildi.

 

 

BAZI ÜRÜNLERE ESRAR KATILIYOR

NPR'nin haberine göre, uzmanlar esrarın kurabiye, şeker ve çikolata gibi gıdalar ile çocuklara çekici gelen yiyecek ürünlerinde görüldüğüne dikkati çekildi. AA’nın haberine göre; 2017-2021 yıllarında gıdalar yoluyla esrar tükettiği tespit edilen çocuk sayısı 7 bine yaklaştı. Bu tüketimlerin hiçbirinin ölümle sonuçlanmadığı kaydedildi. Fakat, çocukların yüzde 8'inin yoğun bakıma alındığı vurgulandı. Esrar tüketimi nedeniyle hastalanan çocuklarda kusma, çarpıntı, depresyon ve koma gibi belirtilerin görüldüğü kaydedildi. Araştırmanın sonuçları, The Journal of Pediatrics dergisinde yayınlandı.

ESRARA ERİŞİM ORANI YÜZDE 100’LERE VARIYOR

Uzmanlar, esrar içeren gıdalara erişimin yüzde 90 oranında evlerde gerçekleştiği sonucunu çıkardı. Bu ürünlerin çocukların ulaşamayacağı alanlarda muhafaza edilmesi önerililirken, Çalışmanın başladığı 2017'de ABD'nin 9 eyaletinde esrar yasalken Mayıs 2020'de bu sayı 18'e yükselmişti.

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