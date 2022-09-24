﻿ABD'de damar yolu bulunamayan mahkumun idamı ertelendi

ABD'nin Alabama eyaletinde 23 yıl önce 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle idamına kararı verilen Alan Miller isimli mahkum, yetkililer damar yolunu bulamadığı için saatlerce infaz masasında bekledi.

FARKLI BİR İDAM YÖNTEMİ İSTEDİ

57 yaşındaki adam, idam kararı açıklandığında zehirli iğne yerine kendisine yasal olarak sunulan ancak daha önce ABD'de hiç kullanılmamış bir idam yöntem olan 'nitrojen hipoksi' ile infaz edilmek istedi. Miller'in talebi 2018 yılında onaylansada ABD Bölge Yargıcı R. Austin Huffaker yasal prosedürdeki sorunlar nedeni ile idam şeklini 'zehirli iğne' olarak değiştirdi ve infaz tarihini belirledi.

DAMAR YOLU BULUNAMADI

İdam günü saatlerce Miller'ın kolunda damar yolu arayıp bulmayan yetkililer, gece 23:30 civarında infazın ertelenmesine karar verdi.

AVUKATLARI KANIT TOPLUYOR

'Alabama katili' olarak tanınan adam saatlerce idam masasında bekledikten sonra hücresine geri döndü. Kamuoyu yıllardır yılan hikayesine dönen idamı tartışırken, Miller'ın avukatları infaz girişiminden kaynaklanan yaralanmalar için kanıt topluyor.

ZEHİRLİ İĞNE TARTIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Yine Alabama'da geçtiğimiz ay 50 yaşındaki Joe Nathan James Jr isimli bir mahkumun zehirli iğne ile idamı sırasında yaşanan 3 saat boyunca can çekişmesi dünya gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

Söz konusu olay ABD tarihinde en uzun süren infaz olarak kayıtlara geçerken ülkedeki 'zehirli iğne' tartışmaları da alevlendi.