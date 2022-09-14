﻿ABD'de dün yapılan ön seçimleri Trump yanlısı adaylar kazandı

Senato adayı emekli general Donald Bolduc, Cumhuriyetçi Partide ana akımının desteklediği Chuck Morse’yi 35,8’e karşı 37,1 oy oranıyla saf dışı bıraktı.

Eyalette ayrıca, Kongre'nin Temsilciler Meclisi 1 ve 2 bölge milletvekilliği için yapılan ön seçimleri de Trump yanlısı adaylardan Karoline Leavitt ile Bob Burns kazandı.

Bolduc, kasımda yapılacak ara seçimlerde, şu anki eyalet senatörü Demokrat Maggie Hassan ile sandıkta mücadele edecek.

Siyasi analistler, Hassan’ın seçilme olasılığının kırılgan olduğunu, New Hampshire’dan Senatoda dengeleri Cumhuriyetçilerin lehine etkileyebilecek bir sonuç çıkmasının sürpriz olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Bolduc’un aşırı görüşlerinin ara seçimde Hassan’ın işini kolaylaştıracağına inanan bazı demokratların, dünkü ön seçimlerde Bolduc’un kazanması için uğraştığı öne sürüldü.

Bolduc, Trump’ın kaybettiği 2020 başkanlık seçimlerinin çalındığına ve Kovid-19 aşılarıyla ilgili komplo teorilerine inanan biri olarak biliniyor.

Partinin ılıman kanadını temsil eden Morse ise başta eyaletin Cumhuriyetçi Valisi Chris Sununu olmak üzere müesses partililer tarafından desteklenmişti.

Trump, resmi olarak Bolduc’a desteğini açıklamamış ancak hakkında “Güçlü ve sert adam” şeklinde iltifatlarda bulunmuştu.