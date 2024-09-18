ABD'de düşen paraşütte 1 kişi öldü 2 kişi yaralı

Louisiana'daki Ordu Ortak Hazırlık Eğitim Merkezi'nde yapılan bir eğitim paraşüt atlayışında bir paraşütçü hayatını kaybetti, en az bir asker ise yaralandı. Görev ve Amaç'ın edindiği bilgilere göre, Ordu Erbaşı Matthew Perez, Geronimo Bırakma Bölgesi'ndeki atlamada yaşamını yitirdi. Diğer yaralı asker ise henüz tanımlanmadı.

Ordu, Perez’in ölümünü doğrulayan bir açıklama yaptı ancak kazanın detaylarına dair bilgi vermedi. İlk belirlemelere göre, Perez’in ölümüne paraşüt arızasının neden olmuş olabileceği düşünülüyor. Ordu, her eğitim kazasında olduğu gibi bu olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatacak.

XVIII Hava İndirme Kolordusu Komutanı Ordu Korgeneral Chris Donahue, yaptığı açıklamada Perez'in kaybının tüm kolordu için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu belirtti ve önceliklerinin Perez'in ailesine bu zor süreçte gereken desteği sağlamak olduğunu ifade etti.

Eğitim kazasına dair kamuoyuna ayrıntı verilmedi. 82. Hava İndirme Tümeni sözcüsü Ordu Yarbay César Santiago, olayın soruşturulduğunu ve sürecin detayları hakkında şu an bilgi verilemeyeceğini söyledi.

ABD Ordusu Muharebe Hazırlık Merkezi’ne göre, 2024 Mali Yılı'nda şimdiye kadar 15 eğitim tatbikatı ölümü bildirildi. Bu ölümlerden altısı yer eğitimi, dokuzu ise havacılık eğitimi sırasında gerçekleşti. 2023 Mali Yılı'nda ise toplam 23 eğitim kazası ölümü kaydedilmişti.

Paraşüt eğitimi sırasında ölümler nadir olmakla birlikte yaşanabiliyor. Nisan ayında Kuzey Carolina'daki Camp Lejeune'de bir Keşif Denizcisi paraşütle atlama kazasında hayatını kaybetmişti. Ayrıca, ABD Ordusu Paraşüt Takımı'ndan 1. Sınıf Ordu Çavuşu Dominic Perry, Haziran ayında görev dışı bir atlayış sırasında yaralandıktan sonra yaşamını yitirdi.

Perez'in hangi tür paraşüt kullandığı doğrulanmadı. Ancak 82. Hava İndirme Tümeni'nde genellikle T-11 statik hat paraşütü kullanılıyor. Bu paraşüt türü, atlayış anında otomatik olarak açılır ve bu sayede çok sayıda paraşütçü düşük irtifadan atlama yapabilir. Statik hat paraşütlerinin arızaları nadir olmakla birlikte, hazırlık ve kullanımı sırasında çeşitli hatalar veya dış etkenler nedeniyle yaşanabilir.