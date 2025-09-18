ABD'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti

Kaynak: AA
ABD'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 polis görevlisi yaşamını yitirdi.

The New York Times'ın haberine göre, Pensilvanya eyaletine bağlı York County bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 polis memuru hayatını kaybetti, 2 polis görevlisi ağır şekilde yaralandı.

Yetkililer, olayın bir incelemeyi takip etmek için kırsal kesime giden polislere ateş açılması sonucu yerel saatle 14.10'da gerçekleştiğini aktardı.

Saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini ifade eden yetkililer, yaralı 2 polisin yakındaki bir hastanede tedavi altında olduğunu ve durumlarının kritik olduğunu kaydetti.

Son Haberler
ABD'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti
ABD'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti
99 Filistinli hayatını kaybetti
99 Filistinli hayatını kaybetti
Ukrayna'ya savaşın yıllık maliyeti 120 milyar dolar
Ukrayna'ya savaşın yıllık maliyeti 120 milyar dolar
TIR'la çarpışan otomobilde 3 kişi öldü
TIR'la çarpışan otomobilde 3 kişi öldü
Malatya'da silahlı kavga
Malatya'da silahlı kavga