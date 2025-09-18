ABD'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti

The New York Times'ın haberine göre, Pensilvanya eyaletine bağlı York County bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 polis memuru hayatını kaybetti, 2 polis görevlisi ağır şekilde yaralandı.

Yetkililer, olayın bir incelemeyi takip etmek için kırsal kesime giden polislere ateş açılması sonucu yerel saatle 14.10'da gerçekleştiğini aktardı.

Saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini ifade eden yetkililer, yaralı 2 polisin yakındaki bir hastanede tedavi altında olduğunu ve durumlarının kritik olduğunu kaydetti.