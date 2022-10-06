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ABD'de düzensiz göçmenlerin durumunu düzenleyen programa karşı mahkeme kararı temyiz edildi

ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin, federal mahkeme tarafından geçersiz bulunan "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA)" adlı programın devam ettirilmesi için yapılan düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğine karar verildi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 11:32
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ABD'de düzensiz göçmenlerin durumunu düzenleyen programa karşı mahkeme kararı temyiz edildi

ABD'de düzensiz göçmenlerin durumunu düzenleyen programa karşı mahkeme kararı temyiz edildi
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Eski Başkan Barack Obama'nın başkanlığı döneminde çıkarılan ve yüz binlerce yasa dışı göçmenin ülkede kalmasını sağlayan DACA, Biden yönetiminde tartışılmaya devam ediyor.

DACA, yürürlükte olsa da geleceği belirsizliğini koruyor.

Federal Temyiz Mahkemesi, Biden yönetiminin DACA programında yaptığı revizyonların gözden geçirilmesi için temyiz kararı verdi.

Karar, programın "geçersiz olduğuna" dair ilk bulguyu desteklemesine rağmen Biden yönetimi tarafından yapılan değişikliklerin incelenmesini içeriyor.

Biden yönetiminin hazırladığı yeni yasa, 31 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Biden yaptığı açıklamada, "DACA'nın yasa dışı olduğuna dair bugünkü Beşinci Devre kararından dolayı hayal kırıklığına uğradım. Mahkemenin devam etmesi, DACA alıcıları için geçici bir erteleme sağlıyor ancak bir şey açık: Bu çocukların hayatları belirsizlik içinde kalıyor." dedi.

Kongre'nin DACA kapsamındakiler için vatandaşlık da dahil olmak üzere, kalıcı korumaları kabul etmesinin zamanının çoktan geçtiğini belirten Biden, "Bugünkü karar, Cumhuriyetçi devlet yetkililerinin, DACA kapsamındakilerin birçoğunun on yıldan fazla süredir sahip olduğu koruma ve çalışma izinlerini elinden alma çabalarının bir sonucu." diye konuştu.

Teksas Federal Mahkemesi, 17 Temmuz'da DACA programın geçersiz olduğuna hükmetmiş, Biden yönetimi ise programın yasal hale getirilerek bu soruna kalıcı çözüm bulunması için yeni bir yasa çıkarılacağını duyurmuştu.

- DACA, 700 bin yaşa dışı göçmeni sınır dışı edilmekten koruyor

ABD'de "DACA" olarak bilinen ve 2012 Obama döneminde uygulamaya konulan program, ülkeye yasa dışı getirilmiş çoğu Latin kökenli yaklaşık 700 bin gencin yasal durumlarının düzenlenmesini ve 2 yıllık sürelerle çalışma iznini kapsıyor.

Biden'dan önceki Donald Trump yönetimi de Eylül 2017'de DACA'nın anayasaya aykırı olduğunu savunarak programı bitirme kararı aldığını açıklamış ancak kararın yürütmesi, San Francisco Federal Bölge Mahkemesi tarafından durdurulmuştu.

Olayın taşındığı ABD Yüksek Mahkemesi 18 Haziran 2018'de 4'e karşı 5 oyla Trump yönetiminin DACA'yı sonlandırma kararını reddetmiş ve programın devamına hükmetmişti.

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