Ali Şen’in büyük oğlu Adnan Şen’in geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirdiğini yeni öğrendiğini söyleyen Cankurt, “Jet sosyetenin gözde tatil adreslerinden Karayipler’deki St. Barths Adası’nda sürdürdüğü lüks konut projesini denetlerken rahatsızlanmış. Olayın ardından ambulans uçakla Miami’ye götürülmüş ve hemen ameliyata alınmış” dedi.

CİDDİ BİR OPERASYON DAHA GEÇİRECEK

Başarılı geçen operasyonun ardından iki haftalık hastane süreci tamamlanınca eşi Begüm, Adnan Şen’i Beverly Hills’teki evlerine götürmüş.

Evinde dinlenme sürecinde yeniden bir komplikasyon yaşayan Şen’in önümüzdeki günlerde ikinci kez ameliyat olacağı belirtildi.

Şen’in ciddi bir operasyon geçirmesi bekleniyor. Eşi Begüm’ün ise bu zorlu süreçte bir an olsun yanından ayrılmıyor.

ALİ ŞEN'İN OĞLU ADNAN ŞEN KİMDİR?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsanevi eski başkanlarından Ali Şen'in oğlu olan Adnan Şen, tanınmış bir iş insanı.

Türkiye'deki işlerinin yanı sıra, 2016 yılından itibaren eşi Begüm Şen ve oğlu Can ile birlikte taşındığı Los Angeles, ABD'de emlak ve müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteriyor.

Burada kurduğu 'Sen Properties' adlı şirketiyle Beverly Hills'in en lüks konutlarını inşa ederek kısa sürede bölgenin önemli müteahhitlerinden biri haline geldi. Hatta projeleri, popüler emlak programlarında da yer aldı.

OĞULLARININ ÖLÜMÜYLE SARSILDI

Begüm Şen ile evli olan Adnan Şen çifti 2014 yılında trafik kazasında oğulları Alp Ali Şen’in ölümüyle sarsıldı.

Çiftin diğer oğullarının adı ise Süha Can Şen. Son günlerde, Karayipler'deki lüks bir inşaat projesini denetlerken beyin kanaması geçirdiği ve Miami'de ameliyat edildiği haberleriyle gündeme gelen Adnan Şen’in tedavisine Los Angeles'taki evinde devam ediliyor.

ALİ ŞEN KİMDİR?

Türk spor kamuoyunun unutulmaz figürlerinden biri olan Ali Şen, yalnızca Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığıyla değil, iş hayatı, göç hikâyesi, mücadeleci kişiliği ve renkli yaşamıyla da dikkat çekiyor.

Ali Şen, 1939 yılında Yugoslavya dağılmadan önce Kosova’nın Prizren kentinde dünyaya geldi. Babası Hasan Maga, annesi Zehra Hanım. Ali Şen üç kardeşten en küçüğü. Arnavutça başlayan eğitim hayatını Türkçe ve Sırpça ile devam ettirdi.

“BENİM VATANIM TÜRKİYE VE BENİ ATATÜRK’ÜN ORDUSU İLGİLENDİRİYOR”

17 yaşında, Yugoslavya’da “asker öncesi eğitim” dersinde Tito’ya bağlılık beklenirken verdiği “Benim vatanım Türkiye ve beni Atatürk’ün ordusu ilgilendiriyor, Yugoslav ordusu değil." yanıtı hayatını kökten değiştirdi.

4 GÜN İÇİNDE TÜRKİYE’YE GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI

Ali Şen’in bu sözleri sonrası ailesi ile birlikte dört gün içinde Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı. Tüm mal varlıklarını geride bırakan aile, İstanbul Fatih Saraçhane’de zor koşullar altında yeni bir hayata başladı.

17 YAŞINDA ÇALIŞMA HAYATINA ATILDI

Türkiye’ye göç ettikten sonra ekonomik olarak zor günler geçiren Ali Şen’in eğitim hayatı yarım kaldı. Şen daha 17 yaşındayken manavlık yaparak iş hayatına atıldı. Kendi girişimciliğiyle sipariş sistemi geliştirse de bu macera sadece 23 gün sürdü. O günlerden “gavur” yakıştırmasıyla yaşadığı kırgınlığı hayatı boyunca unutmadığını şu sözlerle anlattı:

"Yağmurlu bir gündü ve evlerden sipariş alıyordum. Adamın biri açtı kapıyı ve sinirli bir şekilde, 'Bana bak ulan! Siz gavurlar buraya geldiniz bizim kadınlara asılıyorsunuz' dedi ve beni kovdu.

O gavur lafı bana çok koydu. Asılmanın ne demek olduğunu bilmiyorum ben. Biz hanımefendi derdik, kadın bile demezdik. Osmanlı Türkçesi ayrı bir Türkçeydi. Manavlığımın 23. gününde adam yakama yapışıp o lafları söyleyince, o gün manavlığı bıraktım. Özellikle gavur lafı çok koydu bana ki hala içimdedir bugün.”

DERİCİLİKLE GELEN SERVET

Kısa sürede kaynakçılıkta ustalığa yükselen Şen, o yıllarda sanata da merak salarak rock and roll şampiyonu oldu.

Dans gösterileri sırasında ABD'li John Smith ile tanışma imkanı buldu. Smith, Ali Şen'e yurt dışında çalışma teklif etti.

Ali Şen, Danimarka’da çalışırken geliştirdiği projelerle dikkat çekerek en üst düzeyde yöneticiliğe kadar yükseldi. Danimarka’da Bente Hanım ile tanışarak evlendi. Şen’in bu evliliğinden çocukları Adnan ve Metin dünyaya geldi.

ÜLKENİN İLK DERİ KONFEKSİYON İHRACATÇILIĞINI YAPTI

1960’ların sonlarında dericiliğe yönelen Şen Türkiye’ye döndü. Danimarka’daki bağlantılarını Türkiye’de kurduğu işlerle birleştiren Ali Şen, ihracata yöneldi ve ülkenin ilk deri konfeksiyon ihracatçılarından biri oldu. Şen kısa bir zaman içerisinde milyonerliğe ulaştı.

GAZETECİLİK VE SPOR DÜNYASINA NASIL ADIM ATTI

Ali Şen Türkiye’ye döndüğünde Danimarka’da tanıştığı gazeteci arkadaşları sayesinde Milliyet gazetesinde yazmaya başladı. Şen, burada Futbol dünyasının önemli isimleriyle röportajlar yaptı. Şen’in Pele ile yaptığı 10 dakikalık röportaj gazetede 11 gün boyunca yazı dizisi halinde yayımlanmış.

Bu dönemde Fenerbahçe Başkanı Emin Cankurtaran’a yönelttiği sert eleştiriler, Ali Şen’in bir anda Fenerbahçe yönetimine girmesine yol açtı. Basketbol şubesinden sorumlu oldu, ama tüm masrafları cebinden karşılamak zorunda kaldığı için görevden ayrıldı.

"ALİ ŞEN BAŞKAN FENERBAHÇE ŞAMPİYON"

Türkiye Futbol Federasyonu’nda görev aldığı yıllarda kendi takımına bile ceza verilmesi gerektiğini savunmasıyla dikkat çekti. Bu tavrı nedeniyle Fenerbahçe’den ihraç edilse de kısa sürede taraftarların gönlünde taht kurdu. İşte o dönemde tarihe geçen slogan doğdu: “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon!”