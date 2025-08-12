ABD’de enflasyon beklentilere paralel çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de enflasyon beklentilere paralel çıktı

ABD’den merakla beklenen enflasyon rakamları geldi. Enflasyon, beklentilere paralele olarak aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.

ABD'de merakla beklenen Temmuz ayı enflasyon verisi açıklandı. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiye paralel gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise değişmeyerek yüzde 2,7 oldu. Yıllık beklenti yüzde 2,8'di.

Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon Temmuz'da yükseldi. Haziran'da yüzde 0,2 artan çekirdek TÜFE Temmuz'da aylık yüzde 0,3 arttı. Yıllık bazda ise çekirdek TÜFE yüzde 3,1 olarak tahminleri aştı.

Verinin ardından piyasalarda Fed'den gelecek ay faiz indirimi beklentisi arttı. Veri sonrası dolar düşerken S&P 500 vadeli endeksleri yükseldi.

Hizmet fiyatlarında devam eden artışın, Fed politika yapıcıları için ek bir zorluk teşkil etmesi bekleniyor. Fed yetkilileri, Trump'ın ilave gümrük vergilerinin mallarda daha kalıcı bir enflasyonist baskıya yol açıp açmayacağını tartışıyor. Gümrük vergilerinin enflasyonu nasıl etkileyeceği konusunda daha fazla ikna arayışında olan Fed bu yıl faizlerde değişikliğe gitmeyerek Trump'ın tekrar tekrar yaptığı indirim çağrılarına karşı çıktı.

Son Haberler
Galatasaray'ın Ederson transferi Donnarumma'ya bağlı
Galatasaray'ın Ederson transferi Donnarumma'ya bağlı
Fenerbahçe kalecisini dünya devinde buldu!
Fenerbahçe kalecisini dünya devinde buldu!
Son dakika... YÖK'ten sızıntı iddialarına yanıt
Son dakika... YÖK'ten sızıntı iddialarına yanıt
Eskişehir’de sokak savaş alanına döndü
Eskişehir’de sokak savaş alanına döndü
Aidat çetelerinin korkulu rüyası gazeteci Boran Avrupa yolunda
Aidat çetelerinin korkulu rüyası gazeteci Boran Avrupa yolunda