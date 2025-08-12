ABD’de enflasyon beklentilere paralel çıktı

ABD'de merakla beklenen Temmuz ayı enflasyon verisi açıklandı. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiye paralel gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise değişmeyerek yüzde 2,7 oldu. Yıllık beklenti yüzde 2,8'di.

Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon Temmuz'da yükseldi. Haziran'da yüzde 0,2 artan çekirdek TÜFE Temmuz'da aylık yüzde 0,3 arttı. Yıllık bazda ise çekirdek TÜFE yüzde 3,1 olarak tahminleri aştı.

Verinin ardından piyasalarda Fed'den gelecek ay faiz indirimi beklentisi arttı. Veri sonrası dolar düşerken S&P 500 vadeli endeksleri yükseldi.

Hizmet fiyatlarında devam eden artışın, Fed politika yapıcıları için ek bir zorluk teşkil etmesi bekleniyor. Fed yetkilileri, Trump'ın ilave gümrük vergilerinin mallarda daha kalıcı bir enflasyonist baskıya yol açıp açmayacağını tartışıyor. Gümrük vergilerinin enflasyonu nasıl etkileyeceği konusunda daha fazla ikna arayışında olan Fed bu yıl faizlerde değişikliğe gitmeyerek Trump'ın tekrar tekrar yaptığı indirim çağrılarına karşı çıktı.