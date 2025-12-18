ABD’de kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,7 artarak eylüldeki yüzde 3’lük artışın altında kaldı. Enerji ve gıda fiyatları hariç çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 2,6 arttı.

Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 3,1'e yükselmesini bekliyorlardı. Ekim ayı verileri hükümetin kapanması nedeniyle açıklanmamıştı. Eylül ayı verilerine göre, ülkede enflasyonun eğiliminin hızlanması bekleniyordu.

ABD Çalışma Bakanlığı, Eylül-Kasım 2025 döneminde Tüm Kentsel Tüketiciler için Tüketici Fiyat Endeksi’nin (CPI-U) mevsimsel olarak ayarlanmış bazda yüzde 0,2 yükseldiğini açıkladı. Son 12 ayda tüm kalemlerdeki artış mevsimsel ayarlama öncesinde yüzde 2,7 olarak kaydedildi. Ekim 2025 için veri toplanamadı.

GIDA VE ENERJİ HARİÇ ÇEKİRDEK ENFLASYON

Gıda ve enerji hariç çekirdek endeks, aynı dönemde yüzde 0,2 arttı. Konut endeksi yüzde 0,2 yükselirken, enerji endeksi yüzde 1,1 ve gıda endeksi yüzde 0,1 artış gösterdi. Mobilya ve ev eşyaları, iletişim ve kişisel bakım kalemleri de yükseldi. Buna karşın otel ve konaklama, eğlence ve giyim endeksleri geriledi.

Enerji kalemlerinde son 12 ayda yüzde 4,2’lik artış dikkat çekti. Enerji ürünleri içinde benzin fiyatları 0,9, yakıt yağı yüzde 11,3 ve elektrik hizmetleri yüzde 6,9 arttı. Gıda endeksi yıllık yüzde 2,6 yükselirken, evde tüketilen gıda fiyatları yüzde 1,9, dışarıda tüketilen gıda fiyatları ise yüzde 3,7 arttı.