ABD'de enflasyon dibi gördü

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel arttı.

ABD Merkez Bankası'nın para politikasına yön verecek olan Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE rakamları açıklandı. ABD enflasyon rakamlarının altından dolar, borsadan kripto paraya yatırımcılara yön vermesi bekleniyor.

ABD'de enlasyon ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 2,5 olarak kayıtlara geçti. Yıllık 2,5'luk enflasyon beklentilere paralel geldi yorumu yapıldı. Amerika'da temmuz ayında yüzde 2,9 olan enflasyon ağustosta gerileyerek, 2,6'ya gerilemesi bekleniyordi.

Enerji ve gıda hariç hesaplanan çekirdek Enflasyonun, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,2 arttış gösterdi. Ekonomistler ağustosta çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,2 artmasını bekliyorlardı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ons altının fiyatı 2.518 dolardan 2.511 dolara geriledi.