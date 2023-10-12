ABD’de enflasyon endişesi borsayı düşürdü

ABD’de eylül ayında beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, piyasalarda Fed’in faiz artırımına gideceği beklentisini güçlendirdi.

KAYNAK: AA
ABD’de enflasyon endişesi borsayı düşürdü

Bu durum, New York borsasında satış baskısı yarattı ve endeksler günü düşüşle tamamladı.

Dow Jones 170 puan kaybetti

Kapanışta Dow Jones endeksi 170 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,51 azalışla 33.631,14 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,62 kayıpla 4.349,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 düşüşle 13.574,22 puana indi.

Enflasyon yüzde 3,7 oldu

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise eylülde beklentilere paralel olarak aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,1 arttı.

Tahvil faizleri yükseldi

Enflasyon verilerinin ardından tahvil faizlerinde de yeniden yükseliş görüldü ve ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 11 baz puan artarak yüzde 4,70’e çıktı.

Fed yetkililerinden açıklamalar

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilmeye devam edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, son enflasyon verilerinin fiyat istikrarının yeniden sağlanmasına yönelik “düzensiz” ilerlemeye işaret ettiğini belirtti. Collins, Fed’in enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürmek için faiz oranlarını tekrar artırmak zorunda kalabileceği yönündeki görüşünü yineleyerek, “Bu döngünün zirvesinde veya buna çok yakın olabileceğimize inanıyorum, ancak henüz daha fazla sıkılaşmayı masadan kaldırmayacağım.” dedi.

Analistler, ABD’de yarın ülkenin büyük bankalarından Wells Fargo, JPMorgan Chase ve Citi’nin bilançolarının takip edileceğini belirtti.

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