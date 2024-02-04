ABD'de evinin altında nükleer füze bulan adam müzeye bağışlamak istedi

Füze Nükleer Savaş Başlığı Taşıyabiliyordu

Douglas AIR-2 Genie (eski adıyla MB-1) adlı füzenin, 1,5 kilotonluk W-25 nükleer savaş başlığı taşıyabilen bir roket olduğu tespit edildi. Bu durumu öğrenen vatandaş, füzenin müzeye bağışlanıp bağışlanamayacağını sormak için polisi aradı. Potansiyel bağışçının evine bomba imha ekibi yönlendirildi.

Yetkililer Füzenin Tehlikeli Olmadığını Açıkladı

Yetkililer, füzenin Soğuk Savaş döneminde ABD ve Kanada Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunduğunu, ancak herhangi bir savaş başlığı taşımadığını açıkladı. Bu nedenle, bölge halkı için herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtildi. Bellevue Polis Departmanı Sözcüsü Seth Tyler, cihazın sadece "roket yakıtı için bir benzin deposu" olduğunu vurgulayarak, durumu "ciddi bir mesele değil" olarak tanımladı.

Füze Müzeye Bağışlanamadı

ABD basınında yer alan haberlere göre, ev sahibi medyada yer almaktan rahatsız oldu ve isminin kullanılmasını istemedi. Ev sahibi, roketin ölen bir komşusu tarafından satın alındığını ve müzeye bağışlanması için kendisine bırakıldığını söyledi. Ancak vasiyetin gerçekleşmediği ve füzenin müzeye kabul edilmediği bildirildi.

Olay Soğuk Savaş Dönemi Silahlarına Dikkat Çekti

Olay, Soğuk Savaş döneminde üretilen nükleer füzelerin ve diğer silahların hala birçok yerde bulunabileceğine dikkat çekti. Bu tür silahların güvenli bir şekilde saklanması ve kontrol edilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.