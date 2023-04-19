ABD’de evinin zilini çalan siyahi çocuğu vuran zanlı kefaletle serbest bırakıldı

ABD’de yanlış evin zilini çalan 16 yaşındaki siyahi çocuğu silahla vuran 84 yaşındaki ev sahibi, 200 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılırken, mahkemede suçsuz olduğunu savundu.

ABD’de evinin zilini çalan siyahi çocuğu vuran zanlı kefaletle serbest bırakıldı

(İHA) -ABD’nin Missouri eyaletinde kardeşlerini arkadaşının evinden almaya gittiği sırada yanlış zili çaldığı için 16 yaşındaki siyahi Ralph Yarl’ı vurarak yaralayan ve ardından gözaltına alınan 84 yaşındaki ev sahibi Andrew Lester hakim karşısına çıkarıldı. Lester, çıkarıldığı mahkemede hakkındaki birinci derece saldırı ve silahlı suç eylemi suçlamalarını reddederek, suçsuz olduğunu savundu. Lester, daha sonra 200 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı. Davadaki bir sonraki duruşmanın 1 Haziran’da yapılması bekleniyor.

Savcılar yaptığı açıklamada, "Suçlamalar yapılmış olsa da, bu aktif bir soruşturma olmaya devam ediyor. Bu davada mevcut olan tüm kanıtları toplamak için kolluk kuvvetleriyle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Lester, hakkındaki suçlamalardan suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası alabilir.

Siyahi çocuk 2 kez vurulmuştu

Kansas City’de 13 Nisan’da yaşanan olayda, Yarl, kardeşlerini arkadaşının evinden almaya gittiği sırada yanlış zili çalmış, ev sahibi Lester de Yarl’ı başından ve kolundan vurarak yaralamıştı. Lester, ilk ifadesinde, Yarl’ı vurduğunu kabul etmiş, "evine girilmeye çalışıldığı düşüncesiyle 2 el ateş ettiğini" söylemişti. Olayın ardından gözaltına alınan Lester, 16 Nisan’da serbest bırakılmış, dün hakkındaki suçlamaların ardından yeninden gözaltına alınmıştı. Lester’in serbest bırakılması ise protestolara neden olmuştu. Yarl ise 16 Nisan’da hastaneden taburcu edilmişti.
Savcılar, saldırının "ırkçı motivasyonlarla" gerçekleşmiş olabileceğini belirtmiş fakat Lester’e nefret suçu yöneltilmemişti.

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