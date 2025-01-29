ABD'de F-35 savaş uçağı uçurtma gibi çakıldı! Alev topuna döndü: Pilot fırlatma koltuğunu devreye soktu

Olay, üssün pistinde meydana geldi. Eğitim tatbikatı sırasında gerçekleşen kazada, F-35 uçağının pilotu, havada süzülen uçağından paraşüt açarak kurtulmayı başardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, savaş uçağının hızla yere çakıldığı ve infilak ettiği görüldü.

354'üncü Avcı Kanadı Komutanı Albay Paul Townsend, basın toplantısında, uçağın "uçuş arızası" nedeniyle düştüğünü ancak pilotun son anda fırlatma koltuğunu devreye sokup paraşütünü açarak uçağından atlamayı başardığını açıkladı.

Ayrıca, uçağın acil durum sinyali vererek iniş yapmaya çalıştığı, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği belirtildi.

ABD Hava Kuvvetleri, bu tür olayların tekrar yaşanma ihtimalini azaltmak için kapsamlı bir soruşturma başlatacağını duyurdu. Kaza sonucu üssün pistinde hasar oluştu ve uçak kullanılmaz hale geldi.

Eielson Hava Kuvvetleri Üssü, 2016 yılında 54 F-35 uçağını alacak kapasiteye sahip olacak şekilde modernize edilmişti. Daha önce de F-35'lerin düşme olayları yaşanmıştı.

Mayıs ayında Teksas’tan Los Angeles’a giden bir F-35, New Mexico'da yakıt ikmali sırasında düşmüş, pilotu ağır yaralanmıştı.

Ekim ayında ise bir F-35 pilotu, uçağından gereksiz yere atlamaktan suçlanmıştı.

F-35 SAVAŞ UÇAĞI

F-35 savaş uçağı, Lockheed Martin tarafından geliştirilen 5. nesil bir uçaktır. Keşif ve taarruz görevleri için tasarlanmış olan bu uçak, gelişmiş radar sistemleri ve uzun menzil özelliğiyle dikkat çekiyor. F-35, NATO görevlerinde sıklıkla kullanılıyor.