ABD'de F-35 savaş uçağı uçurtma gibi çakıldı! Alev topuna döndü: Pilot fırlatma koltuğunu devreye soktu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

ABD'nin Alaska eyaletindeki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nde, F-35 savaş uçağı uçurtma gibi yere çakıldı. Pilot, son anda fırlatma koltuğunu devreye sokup, paraşütünü açarak kurtuldu.

Olay, üssün pistinde meydana geldi. Eğitim tatbikatı sırasında gerçekleşen kazada, F-35 uçağının pilotu, havada süzülen uçağından paraşüt açarak kurtulmayı başardı.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, savaş uçağının hızla yere çakıldığı ve infilak ettiği görüldü.

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354'üncü Avcı Kanadı Komutanı Albay Paul Townsend, basın toplantısında, uçağın "uçuş arızası" nedeniyle düştüğünü ancak pilotun son anda fırlatma koltuğunu devreye sokup paraşütünü açarak uçağından atlamayı başardığını açıkladı.

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Ayrıca, uçağın acil durum sinyali vererek iniş yapmaya çalıştığı, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği belirtildi.

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ABD Hava Kuvvetleri, bu tür olayların tekrar yaşanma ihtimalini azaltmak için kapsamlı bir soruşturma başlatacağını duyurdu. Kaza sonucu üssün pistinde hasar oluştu ve uçak kullanılmaz hale geldi.

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Eielson Hava Kuvvetleri Üssü, 2016 yılında 54 F-35 uçağını alacak kapasiteye sahip olacak şekilde modernize edilmişti. Daha önce de F-35'lerin düşme olayları yaşanmıştı.

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Mayıs ayında Teksas’tan Los Angeles’a giden bir F-35, New Mexico'da yakıt ikmali sırasında düşmüş, pilotu ağır yaralanmıştı.

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Ekim ayında ise bir F-35 pilotu, uçağından gereksiz yere atlamaktan suçlanmıştı.

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F-35 SAVAŞ UÇAĞI

F-35 savaş uçağı, Lockheed Martin tarafından geliştirilen 5. nesil bir uçaktır. Keşif ve taarruz görevleri için tasarlanmış olan bu uçak, gelişmiş radar sistemleri ve uzun menzil özelliğiyle dikkat çekiyor. F-35, NATO görevlerinde sıklıkla kullanılıyor.

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