ABD’de fabrika siparişleri beklentileri aştı

Kaynak: AA
ABD’de fabrika siparişleri beklentileri aştı

ABD'de şubat ayında fabrika siparişleri yüzde 0,6 artış kaydetti. Artış, sanayi sektörünün gelecekteki performansına yönelik olumlu sinyaller verirken, dayanıklı mal siparişleri yüzde 1, dayanıklı olmayan mal siparişleri yüzde 0,3 yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Üst üste iki aydır yükselen fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,5 artacağı öngörülüyordu. Fabrika siparişleri, ocakta yüzde 1,8 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,3 yükseldi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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