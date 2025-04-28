ABD'de facia! Feribot ile tekne çarpıştı: 1 ölü, 42 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: AA

ABD’nin Florida eyaletinde, Clearwater’daki Memorial Causeway Köprüsü yakınlarında bir feribot ile özel bir tekne çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Clearwater Polis Departmanı açıklamasına göre, kentin Memorial Causeway Köprüsü yakınlarında feribot, özel bir tekneyle çarpıştı.

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Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

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Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin feribottaki yolcuların tamamını tahliye ettiği aktarıldı.

Kazada 50 yolcu kapasiteli feribotun 42 kişi taşıdığı bildirildi.

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Açıklamada, "Yaralıların hepsi feribottan. Feribota çarpan özel tekne olay yerinden kaçtı." ifadesi kullanıldı.

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Olaya yönelik ABD Sahil Güvenliğinin soruşturmayı yürüteceği belirtildi.

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