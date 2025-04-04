ABD'de federal yargıcın Abrego Garcia kararı tartışma yarattı

Maryland'de federal yargıç Paula Xinis, Garcia'nın sınır dışı edilmesine ilişkin davayı karara bağladı.

Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğunu belirten Xinis, onun geri getirilmesine hükmetti.

Xinis, ABD hükümetine Garcia'yı geri getirmesi için pazartesi gecesine kadar süre tanıdı.

ABD'de Donald Trump yönetimi, Garcia'nın MS13 adlı çete içindeki rolü nedeniyle gözaltına alındığı iddia etmiş ve Garcia, El Salvador hapishanesine gönderilmişti.

Hakkındaki başka bir mahkeme kararıyla El Salvador'a iade edilmekten korunduğunun ortaya çıkmasının ardından ABD yönetimi, Garcia'nın "idari hata" nedeniyle gönderildiğini itiraf etmişti.

Garcia'nın, Tren de Aragua çetesi üyesi olduğu iddia edilen diğer göçmenlerle El Salvador'daki hapishaneye aktarıldığının kabul edilmesine rağmen, artık hapishanede tutulduğu için geri getirilemeyeceği savunulmuştu.

ABD medyasında, Garcia'nın 16 yaşındayken ülkesindeki çete şiddeti nedeniyle ABD'ye kaçtığı ve 2019'da çıkarıldığı mahkemede federal yargıç tarafından El Salvador’a gönderilmesine karşı kendisine "koruma statüsü" sağlandığı belirtilmişti.

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.

Trump yönetimi, MS13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.