15 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

ABD'den Amazon'a dava kararı

ABD'nin California Başsavcılığı, ülkenin en büyük teknoloji şirketlerinden Amazon'a "Haksız Rekabet Yasasını ihlal ederek fiyatların artmasına sebep olduğu" gerekçesiyle dava açtığını duyurdu.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 08:03
Takip Et

ABD'de, fiyatların artmasına neden olduğu gerekçesiyle Amazon'a dava açıldı

ABD'den Amazon'a dava kararı
+
Aa
-

California Başsavcısı Rob Bonta, şirketin Haksız Rekabet Yasasına aykırı şekilde satıcılara sözleşme imzalatmak yoluyla eyalet genelinde rekabeti engellediği ve ürün fiyatlarının artmasına sebep olduğu iddiasıyla Amazon'a karşı 84 sayfalık dava dosyası hazırladı.

Başsavcılığın internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Amazon, diğer çevrimiçi e-ticaret siteleriyle fiyat rekabetinden kaçınmak için ürünlerini Amazon dışında daha düşük bir fiyata sunan tüccarları ciddi şekilde cezalandıran anlaşmalar yapmasını şart koşuyor" ifadesi yer aldı.

Başsavcı Bonta, bu anlaşmaların diğer çevrim içi perakendecilerin rekabet etme kabiliyetini engellediğini, Amazon'un çevrim içi perakende pazarındaki hakimiyetine katkıda bulunduğunu ve şişirilmiş ücretler ve daha yüksek fiyatlar yoluyla tüccarlara ve tüketicilere zarar verdiğini iddia etti.

İddianamede, Amazon'un, Walmart ve Target gibi zincir mağazaların internet sayfalarında daha ucuz fiyatlar sunan satıcı ve ürün tedarikçilerin kendi sitesindeki görünürlüğünü azaltma, arama listelerinde arka sayfalara düşürme veya yeni ilanlarını tamamen engelleme yoluyla cezalandırdığı belirtildi.

California'da 25 milyon ve ABD genelinde 160 milyondan fazla Prime üyesi bulunan Amazon, ülkedeki en tercih edilen çevrim içi perakende mağazası olma özelliği taşıyor.

Amazon, Avrupa'daki bazı tekelcilik karşıtı kurumlar tarafından da rekabet yasalarını ihlal etmekle ve üçüncü taraf satıcılardan topladığı verileri kendi yararına kullanmakla suçlanıyor.(AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
1
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
2
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
3
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
4
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿İngiltere Kralı 3. Charles ikinci imzasında da sinir krizi geçirdi. Etrafındakilerin eli ayağına dolaştı
5
﻿İngiltere Kralı 3. Charles ikinci imzasında da sinir krizi geçirdi. Etrafındakilerin eli ayağına dolaştı
﻿AKP'li Hüseyin Çelik açıkladı: Vahdettin'den önce İngilizlere ilk Abdülhamit sığınmış
6
﻿AKP'li Hüseyin Çelik açıkladı: Vahdettin'den önce İngilizlere ilk Abdülhamit sığınmış
﻿FETÖ tarafından tasfiye edilmişlerdi. Milli Savunma Bakanlığı geri dönün çağrısı yaptı
7
﻿FETÖ tarafından tasfiye edilmişlerdi. Milli Savunma Bakanlığı geri dönün çağrısı yaptı
﻿Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 80 personel alacak
﻿Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 80 personel alacak
﻿Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 80 personel alacak
﻿Sakarya'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
﻿Sakarya'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
﻿Sakarya'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
﻿Muğla Datça Belediyesi işçi alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi işçi alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi işçi alacak
﻿Çorlu'da yatak fabrikası alev alev
﻿Çorlu'da yatak fabrikası alev alev
﻿Çorlu'da yatak fabrikası alev alev
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.