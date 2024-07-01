ABD’de Florida yapay eti yasaklayan ilk eyalet oldu

Kaynak: İHA
ABD’de Florida yapay eti yasaklayan ilk eyalet oldu

Florida eyaletinde laboratuvar ortamında üretilen yapay etin üretimi, satışı ve dağıtımını yasaklayan yasa, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

ABD'nin Florida eyaleti, Dünya Ekonomik Forumu'nun teşvik ettiği ve geçtiğimiz yıl ABD Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan laboratuvar üretimi etin satışına getirilen ilk yasa ile dikkat çekiyor.

Yapay eti "sahte et" olarak tanımlayan Florida Valisi Ron DeSantis tarafından mayıs ayında imzalanan yasa, ihlal edenleri 500 dolar para cezası veya 60 güne kadar hapis cezası ile cezalandırıyor.

DeSantis, yasa öncesinde yapay etin hayvancılığı bitirmeyi amaçlayan bir proje olduğunu iddia ederek, eyalette büyükbaş hayvancılığı koruma kararlılığını vurgulamıştı.

Yasa başlamadan önce, bir üretici firma tarafından Florida'da bir çatı katında "yapay et tatma partisi" düzenlendi.

Benzer bir yasa tasarısı kabul edilen Alabama'da ise yapay et yasağı, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Eyalette bu yasağa uymayanlar da benzer cezalarla karşı karşıya kalacaklar.

Yapay et üretimi dünya genelinde büyüme potansiyeli taşıyan bir sektör olmasına rağmen, henüz küçük bir endüstri olarak kabul ediliyor ve yatırımlar milyarlarca dolara ulaşıyor.

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