﻿ABD'de Floyd'un ölümüne yardımdan yargılanan polislerden biri daha suçunu kabul etti

J. Alexander Kueng’in, eyalet tarafından açılan davada yargılama için jüri seçiminin yapılacağı bugün, savcıların kendisine yönelik topladığı kanıtları kabul ettiği ve jüri karşısında yargılanma hakkından vazgeçtiği duyuruldu.

Kueng’in, hakkındaki “ikinci derece cinayete yardım ve yataklık suçu”nun düşürülmesi karşılığında 3,5 yıl hapis yatma konusunda anlaştığı kaydedildi.

Savcılığın ve Kueng’in avukatlarının uzlaşma gereği kapanış savunmalarını 17 Ekim’e kadar mahkemeye sunacakları bilgisi paylaşıldı.

Kueng’in yanında bulunan eski polis Tou Thao’nun ise bugün yapılacak jüri seçiminden sonra yargılanmasına devam edilecek.

Aynı şekilde ikinci derece cinayete yardım ve yataklık suçundan yargılanacak Thao’nun suçlu bulunması halinde 4 yıl civarında hapis cezası alması bekleniyor.

Thao, sene başında savcıların suçunu kabul etme teklifini “bu yalan ve günah” diyerek reddetmişti.

Olaya karışan diğer eski polis memuru Thomas Lane de 18 Mayıs'ta aynı suçlamada savcılarla anlaşarak 3 yıl hapis cezasına razı olmuştu.

Kueng, Thao ve Lane ayrıca, 25 Şubat’ta “Floyd'un sivil haklarını ihlal ettikleri” suçlamasıyla yargılandıkları diğer federal davada suçlu bulunmuş, Lane 2,5, Kueng 3, Thao da 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kueng’in de Lane gibi federal ve eyalet davalarında kabul ettiği hapis cezası süresini art arda çekeceği ifade ediliyor.