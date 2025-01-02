ABD'de gece kulübünde kanlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

ABD yeni yıla katliamlarla girdi! Dün New Orleans'taki saldırıda 15 kişinin ölmesinden sonra bugün de New York'ta bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırıda 11 kişi yaralandığı aktarıldı.

DÜN YILIN İLK KATLİAMI YAŞANMIŞTI

New Orleans'in Bourbon Caddesi'nde dün gece saat 03.15 sularında bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralandığı aktarılmıştı.

YENİ SALDIRI DAHA

ABD'nin New York kentindeki bir gece kulübünde en az 11 kişi silahla vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre; 2 saldırganın olay yerinden kaçtığı belirtildi.

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